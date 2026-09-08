El chileno busca sumar nuevamente minutos en el terreno de juego, esta vez por la copa local.

Darío Osorio tiene un nuevo desafío en Crystal Palace. Esta vez será por la Carabao Cup, donde se medirá contra Middlesbrough en la tercera ronda de este torneo.

Los Eagles quieren seguir por la senda del triunfo, ahora en la copa local donde intentarán seguir en carrera. El formado en Universidad de Chile busca adaptarse al ajetreado calendario del fútbol inglés, el cual permite muy poco descanso entre partidos.

¿Dónde ver a Crystal Palace vs Middlesbrough?

Este encuentro no tendrá transmisión televisiva, pero podrá ser visto por la aplicación de streaming Disney+.

¿A qué hora es el partido de Darío Osorio?

El partido entre Crystal Palace y Middlesbrough será este martes 8 de septiembre a las 15:45 horas de Chile, en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.

El estreno como local de Osorio

Darío Osorio pudo hacer su debut en la Premier League ante Fulham, donde Crystal Palace se quedó con la victoria por 3-2 en condición de visita. Este fue el primer triunfo del equipo en la presente temporada de la liga, ya que sumaban dos derrotas. El chileno ingresó en el 88′.

Ahora el desafío es Middlesbrough por la Carabao Cup, duelo en el cual serán locales en el Selhurst Park de Londres. De esta manera, Osorio podrá tener la opción de ver sus primeros minutos en su nueva casa, opción muy concreta debido a la apretada agenda del club.

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Pierre Sage, DT de Crytal Palace, avisó que podría rotar a los jugadores que fueron titulares ante Fulham por la seguidilla de encuentros. En esta ecuación entra Darío Osorio, quien ahora incluso sería de la partida. El entrenador francés tiene la última palabra.

Recuerda que el partido entre Crystal Palace y Middlesbrough se podrá ver en vivo a través de Disney+.