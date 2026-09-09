Tras la suspensión del partido que iba a jugarse este domingo por el Mundial de Rally, desde Quilín se movieron rápido y pusieron nueva fecha al encuentro.

La jornada 23 de la Liga de Primera no se podrá completar este fin de semana, pues la ANFP confirmó la suspensión del encuentro entre Universidad de Concepción y Huachipato por indicación de la Delegación Presidencial Regional del Biobío.

La razón para que no se dispute este duelo clave por el descenso en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo fue por la falta de contingente policial para resguardarlo, por la realización entre el jueves 10 y domingo 13 de septiembre del Mundial de Rally.

Menos de 24 horas le tomó a la ANFP encontrar una nueva fecha para llevar a cabo el duelo entre la U de Concepción y Huachipato, el cual no se moverá de recinto, pero que finalmente se disputará el viernes 2 de octubre a contar de las 20:00 horas.

Tweet placeholder

ANFP reprograma partido clave por el descenso en Primera

Al no ver acción este fin de semana, el más perjudicado con el aplazamiento de su duelo es el Campanil, que está en el 14° lugar con 22 puntos, pues deberá ver por TV si enfrenta ese partido en puestos de descenso, lo que dependerá de si Cobresal, hoy penúltimo con 21, no gana a Coquimbo Unido.

A tres puntos de distancia de la U de Concepción está Huachipato, 13° con 25 unidades, que por el momento no está comprometido con la lucha por la permanencia, pero si ganan los Legionarios, comienzan a entreverarse en la zona roja.

Por este motivo, y para evitar que se haga un espacio mayor dentro del calendario, la ANFP reprogramó este duelo en Collao durante la próxima fecha FIFA en que la Selección Chilena jugará tres duelos amistosos en Norteamérica.

ver también En un momento crucial del torneo: Se suspende partido clave por el descenso en la Liga de Primera 2026

La programación de la fecha 26 de la Liga de Primera 2026

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs. Everton / 12:30 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán

/ 12:30 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán Cobresal vs. Coquimbo Unido / 15:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador

/ 15:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador Palestino vs. Universidad Católica / 20:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile / 15:00 horas / Estadio La Portada

/ 15:00 horas / Estadio La Portada Colo Colo vs. Deportes Concepción / 17:30 horas / Estadio Monumental

/ 17:30 horas / Estadio Monumental Audax Italiano vs. O’Higgins / 20:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

Unión La Calera vs. Deportes Limache / 20:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán

VIERNES 2 DE OCTUBRE