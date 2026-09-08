El partido de Colo Colo ante Huachipato quedó marcado por la presencia de Vozinha. Un jugador acerero logró intercambiar camiseta con el portero de Cabo Verde.

Los Albos no pudieron estirar su racha ganadora e igualaron frente a los de Talcahuano en condición de visita. Un empate sin goles, pero con una figura de talla mundial en portería del equipo de Macul. Por esta razón, todos querían su indumentaria.

Toro feliz con su trofeo

Por su gran actuación en la Copa del Mundo, Vozinha pasó a ser uno de los jugadores más famosos del planeta. De hecho, es el arquero con más seguidores en Instagram. Por lo anterior, su camiseta es muy apetecida y Cristián Toro logró quedarse con ella.

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“Cuando terminó el partido, fuimos a la charla y después a despedirnos de la gente de Huachipato. Me di vuelta a verlo y vi que tenía la camiseta puesta, entonces le dije si cambiábamos y me dijo que sí, que no había problema“, explicó a AS.

El nacido en Cabo Verde, que fue nominado a mejor arquero del mundo por la FIFA, aceptó el pedido de Toro. El defensa detalló que el africano “fue súper buena onda en ese sentido. No me fijé si otro compañero se la había pedido”, indicó.

Vozinha tuvo acción ante Huachipato. Imagen: Photosport

Vozinha solo lleva dos partidos en los Albos y todavía no ha recibido goles. Su arribo ha generado todo un fenómeno en el fútbol chileno alrededor de su figura. Cristián Toro detalló que la indumentaria no la quería para él, sino que para un familiar.

“Fue por mi suegro, que es bien hincha de Colo Colo. Antes del partido me preguntó si estaba la posibilidad de cambiar camiseta con Vozinha, si lo podía hacer por él para regalársela“, cerró Cristián Toro.