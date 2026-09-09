Fernando Díaz lamenta la baja de Arturo Vidal en Colo Colo: “Duele que no juegue”

El DT de Deportes Concepción recalcó que disputar estos partidos ante grandes jugadores elevan el nivel del fútbol chileno.

Deportes Concepción se alista para el próximo desafío en la Liga de Primera. En la fecha 23, los lilas deben visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental. Duelo clave que los podría dejar hasta en Copa Sudamericana.

Es que con la llegada de Fernando Díaz el Conce salió del fondo de la tabla y ahora se abre el apetito internacional. Incluso las opciones se alzan aún más con la ausencia de Arturo Vidal por acumulación de tarjetas.

ver también Pastrán cuenta el susto que tiene Colo Colo con Concepción: “Será como Huachipato, metidos atrás”

Sin embargo, la baja del King la lamentó especialmente “Nano” Díaz quien recalcó que añoraba enfrentarse a un jugador de está categoría.

“Arturo es uno de los mejores en la historia de Chile. Me hubiese gustado saludarlo y darle un abrazo. Enfrentarlo es muy bueno. Correa es bueno, pero Arturo es uno de los mejores de Chile”, recalcó este miércoles.

Incluso sumó a esa lista de cracks a jugadores de la U y que también pertenecen a la histórica generación dorada. “Al igual que con Vargas, Aránguiz y muchos más. Hay que sacarse el sombrero con ellos”, enfatizó.

Nano Díaz destacó el aporte que hicieron al fútbol chileno jugadores como Arturo Vidal y Eduardo Vargas

Fernando Díaz recalcó la motivación extra de enfrentar a Colo Colo

Pero Fernando Díaz no se quedó ahí. La ausencia será un factor importante en Colo Colo, pero no tan solo porque no podrá estar en cancha, sino que también permite abrir las opciones al rival.

“Enfrentar a Vidal hubiese sido una alegría. Hay una diferencia entre los equipos grandes con el resto, normalmente un equipo con nosotros le duele más que no juegue un titular. Los equipos grandes tienen más alternativas”, apuntó.

Aunque para Díaz lo importante será aprovechar el marco que tendrá el Monumental para lograr un resultado más que importante para el Conce.

“Al futbolista le gusta competir. Eso es lo más importante y a este nivel es muy bueno, para jugadores, técnicos y los que tienen más años como yo, dirigiendo no vayan a poner que más viejo. Los partidos difíciles, me gustan aún más”, sentenció.