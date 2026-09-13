Tras la gran victoria del Bulla ante Deportes La Serena, el "22" sacó la voz con alegría por los tres puntos y también por este joven centrocampista de 21 años que una vez más fue convocado por Nicolás Córdova.

Matías Zaldivia sabe que este volante de U de Chile que nuevamente fue llamado a la Roja tiene un futuro prometedor. También tiene claro que ha sido importante para destrabar más de algún partido durante la temporada 2026. Así fue, por ejemplo, en la gran victoria azul frente a Deportes La Serena.

Esos tres puntos son vitales para el equipo adiestrado por Fernando Gago, que mantiene una especie de Clásico Universitario en la lucha por el Chile 2. “Era importante ganar, Católica había ganado ayer y no queríamos perderle pisada”, apuntó Zaldivia en TNT Sports.

Gracias a su partido en el estadio La Portada, el Mati fue distinguido como la figura del encuentro por la citada estación televisiva. “Muy contento por el partido, hicimos un primer tiempo un poco flojo”, reconoció el exjugador de Colo Colo con mucha sinceridad.

Matías Zaldivia mientras Diego Rubio se lamenta una ocasión errada. (Hernan Contreras/Photosport).

“La entrada de Marcelo (Díaz) nos dio mucho en el fútbol del segundo tiempo y se pudo destrabar el partido“, manifestó el zaguero central. Una visión muy parecida a la que tuvo Gago luego del 3-0 que el Bulla firmó ante los granates.

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Zaldivia se derrite por Agustín Arce, uno de los dos azules llamados a la Roja

Matías Zaldivia sabe que la U de Chile aporta dos convocados a la Roja que disputará tres partidos amistosos en la siguiente fecha FIFA. Uno de ellos es Marcelo Morales, quien no jugó ante los Papayeros por haber alcanzado su octava amonestación.

Y el otro, Agustín Arce, quien con un zurdazo muy ajustado venció la resistencia de José Tapia y abrió el marcador ante los Papayeros. “Muy contento con Agu, está teniendo un gran campeonato”, apuntó Zaldivia sobre el volante, quien el año pasado estuvo a préstamo en Deportes Limache.

Otra imagen del festejo de Agustín Arce en la U de Chile. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Tiene que seguir mejorando, pero hace todo en la semana para mejorar. Estoy contento, es un pibe bárbaro”, sentenció el Mati, quien le dejó un desafío a Arce. Y también dejó claro que el centrocampista de 21 años ha puesto mucho de su parte para ganarse un lugar en las oncenas del Romántico Viajero: suma cinco goles y una asistencia.

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