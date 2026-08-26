El "22" de la Universidad de Chile añora el retorno del atacante uruguayo que fue su compañero en Colo Colo y zanjó por fin el misterio en torno a la lesión que lo tiene de baja hace más de seis meses.

Sabido es que Matías Zaldivia es un jugador que tiene una cercana relación con Octavio Rivero, quien apenas alcanzó a jugar dos partidos oficiales en la U de Chile. El delantero uruguayo está en la puesta a punto para volver a la competencia tras superar una lesión de rodilla.

Un problema físico que lo hizo pasar por un pabellón y lo ha tenido marginado por más de seis meses. En ese contexto, surgió una polémica que el exdelantero de Colo Colo se encargó de aclarar durante varias ocasiones. Si venía con ese inconveniente desde Barcelona de Guayaquil o no.

Y fue el zaguero central, quien había jugado con Rivero en el Cacique, el que reveló el gran misterio que había en torno al charrúa. “Octavio se lesionó en Perú, una lástima”, manifestó Zaldivia. Se refería al partido amistoso que Universitario de Lima le ganó al Romántico Viajero por 3-0 en la Noche Crema.

Matías Zaldivia en el picante cruce que tuvo con Javier Correa en el Superclásico 200. (Andrés Piña/Photosport).

“Se hizo más largo de lo esperado para todos. Él trabaja bien recuperándose, estas lesiones llevan tiempo”, aseguró el exjugador de Arsenal de Sarandí y Chacarita Juniors, quien estuvo en los albos durante siete temporadas antes de pasar a la U el 2023.

Octavio Rivero ante Palestino, uno de los dos rivales que enfrentó con la U en partidos oficiales. (Dragomir Yankovic/Photosport).

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Zaldivia añora la vuelta de Rivero en la U de Chile: “Su jerarquía vendrá bien”

Matías Zaldivia sabe que, salvo por Eduardo Vargas, el ataque de la U de Chile ha estado en deuda y podría robustecerse con el retorno a las citaciones de Octavio Rivero. El uruguayo está con el resto del plantel, aunque Fernando Gago prefirió no citarlo al Superclásico 200.

“También lleva su tiempo ponerse a la par, pero ya está con nosotros”, aseguró Zaldivia sobre Rivero, quien en Chile tiene una vasta trayectoria: además de Colo Colo, jugó en O’Higgins de Rancagua, Unión Española y Unión La Calera. Pero casi no ha podido ver acción en el Romántico Viajero.

Octavio Rivero frente al Audax Italiano, otro cuadro de colonia que enfrentó con la U. (Dragomir Yankovic/Photosport).

De todos modos, el “22” de los azules sabe que el charrúa de 34 años puede ser un plus. “Esperemos que la vuelta sea rápida. Su jerarquía vendrá bien”, sentenció Zaldivia, quien ya mira el partido que Universidad de Chile tendrá como visitante frente a la Universidad de Concepción en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

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