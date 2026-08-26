La U viaja para enfrentar a la U de Conce, donde ya saben que el terreno será un factor porque no está en las mejores condiciones.

Universidad de Chile busca dar vuelta la página de la derrota por 2-1 en el Superclásico ante Colo Colo, que la alejó a 13 puntos de la pelea por el título en la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, quieren volver a levantar esta vez cuando les toque visitar a Universidad de Concepción, en la jornada del domingo, en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo.

Para esto ya tiene un nuevo dolor de cabeza, esta vez no futbolístico, porque tiene que ver con la cancha en el ex Collao, que viene hace tiempo en malas condiciones y justo es una semana de mucha lluvia en la capital penquista.

La cancha en Concepción ha sido un problema todas las semanas. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Zaldivia: “La cancha hará que el partido sea distinto”

Universidad de Chile se prepara para viajar a jugar contra Universidad de Concepción, donde ya saben que la cancha será un factor extra, porque no viene en buenas condiciones.

“Sabemos que es un rival con jugadores de jerarquía, la cancha será factor estará pesada por las lluvias, hará que el partido sean distinto, pero nosotros trabajamos bien para lograr los 3 puntos para volver a posicionarnos”, explicó Matías Zaldivia.

En esa línea, asegura que necesitan remontar por lo vivido el último fin de semana, por lo que se enfocan netamente en el Campanil: “Mañana veremos videos del rival, los vi contra Everton, pero tenemos que seguir mejorando”.

El partido en que la U del técnico Fernando Gago debe visitar a Universidad de Concepción por la fecha 21 de la Liga de Primera, está agendado para el domingo 30 de agosto, a las 15.00 horas, en el Ester Roa.

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