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Universidad de Chile

U de Chile le deja la puerta abierta a Lucas Assadi pese a la polémica del Superclásico

El club azul le dedicó palabras, además de la intención de un regreso en el futuro, dejándole claro que "esta siempre será tu casa".

Por Cristián Fajardo C.

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Lucas Assadi se fue en la previa del Superclásico.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi se fue en la previa del Superclásico.

Universidad de Chile también se subió al barco de la despedida de Lucas Assadi, una vez que el talentoso volante fue presentado como refuerzo estrella en el AIK de Suecia.

El volante fue anunciado con la camiseta dorsal “10”, por lo que ahora comienza a pensar en su primera aventura en el extranjero, donde la U aprovechó de mandarle un mensaje.

Luego de su polémica salida, justo en la previa del Superclásico, que luego perdieron por 2-1 ante Colo Colo, la dirgencia de Azul Azul le dejó un recado para el futuro.

Lucas Assadi con su nueva camiseta del AIK de Suecia. Foto: AIK.

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“Lucas Assadi esta siempre será tu casa”

Universidad de Chile anunció en sus redes sociales y página web la salida oficial de Lucas Assadi, quien ya se puso la camiseta de su nuevo equipo en la temporada: el AIK de Suecia.

El traspaso de Lucas Assadi al fútbol europeo es un hecho. Tras superar los exámenes médicos correspondientes, el talentoso volante completó su transferencia al AIK de Suecia, cerrando así una etapa de 15 años en nuestra institución y seis temporadas defendiendo profesionalmente al Primer Equipo”, explicaron en la U.

Pero fue en las plataformas digitales donde fueron más explícitos en su mensaje, dejando en claro una situación: “Se concretó el fichaje de Lucas Assadi en el AIK de Suecia, cerrando así una etapa de 15 años vistiendo con orgullo nuestra camiseta”.

Para luego cerrar con una frase que cierra la polémica por dejarlos justo antes del Superclásico con Colo Colo: “Mucho éxito en tus próximos desafíos, Lucas. La U siempre será tu casa”.

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