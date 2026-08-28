El entrenador asegura que no se complica con su amplio camarín, donde tiene muchas variantes según estilo de juego.

La salida de Lucas Assadi provocó un terremoto en Universidad de Chile, algo que tomó más fuerza en el Superclásico, donde se pagó caro buscando variantes de parte del técnico Fernando Gago.

Si bien ante Colo Colo fue Agustín Arce quien de alguna manera tuvo que ser su sustituto, no hubo coordinación con la zona de los volantes, lo que pesó en el marcador final.

Por lo mismo, esta jornada Fernando Gago volvió a ser preguntado por la situación de ese puesto en particular, donde aseguró tener más de cinco opciones ante Universidad de Concepción.

Gago nombra las variantes para el puesto de Assadi.

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Gago asegura que tiene muchos nombres para reemplazar a Assadi

Fernando Gago asegura que sigue trabajando con su plantel de Universidad de Chile con miras al duelo ante la U de Conce, donde ya va definiendo los puestos del once titular.

Pese a esto, con el tema de Lucas Assadi asegura que no hay problema, porque tiene muchas variantes para utilizar en esa zona de la cancha, dejando en claro que tiene plantel.

“Tengo a Nacho (Vásquez), Gonzalo (Reyna), Maxi (Guerrero), Agustín (Arce), Javier (Altamirano), todos pueden jugar por izquierda, derecha o por dentro”, explicó.

Incluso apostó por nombres juveniles dentro del equipo, pero con otros perfiles, que harían mover más lo posicional: “Riquelme puede hacerlo, Diego Cofré aunque con un poco más de profundidad. A veces confundo nombres, pero tenemos características”.

Mira la conferencia de Gago: