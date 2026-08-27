El volante habló por primera vez en su nuevo club luego de ser presentado, con un fuerte mensaje a los hinchas.

Lucas Assadi fue presentado esta jornada como el nuevo refuerzo estrella del AIK del fútbol de Suecia, dejando en el pasado su historia como una de las grandes joyas de Universidad de Chile.

Con una anuncio como una verdadera figura, su nuevo club utilizó sus redes sociales para publicar videos y fotografías del formado en los azules, además sus primeras declaraciones.

Si bien estas fueron en español, tuvo los subtítulos en sueco para los hinchas del club, con un compromiso del volante de dar todo por su nueva camiseta: “Soy un jugador muy comprometido”

Lucas Assadi presenta su nueva camiseta del AIK de Suecia. Foto: AIK.

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Las primeras palabras de Lucas Assadi en Suecia

Lucas Assadi es oficialmente refuerzo del AIK de Suecia, donde esta jornada fue su presentación oficial en las plataformas digitales del club, lo que marcó su despedida de Universidad de Chile.

El formado en el Centro Deportivo Azul tuvo sus primeras palabras como refuerzo estrellas, lo que marcó con un compromiso con los hinchas que esperan mucho de su juego.

“Me siento contento, muy preparado, con muchas ganas de conocer a mis compañeros entrenar con ellos, soy un jugador muy comprometido con el club, con la hincha y que voy a dar todo de mi para ser un aporte al equipo y ganar todos los partidos”, explicó.

“Siento un gran orgullo y alegría por llegar a Suecia y fichar por el AIK. En cuanto supe del interés, y tras hablar con el entrenador principal del club, José Riveiro, y el resto del cuerpo técnico, tuve la absoluta certeza de que este es el paso perfecto en mi carrera futbolística; por ello, nunca tuve dudas”, destacó.

Assadi se fue en la semana previa del Superclásico, que perdieron 2-1 ante Colo Colo, lo que marcó una polémica salida, que algunos seguidores azules todavía recriminan.

Mira sus declaraciones: