Aseguran que quieren cerrar la cancha antes de las reparaciones con un torneo internacional, que abriría la temporada 2027.

Un torneo internacional comienza a tomar forma para disputar en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo en Concepción, que cerrará las puertas en el verano 2027 para recuperar la cancha.

Según detalla el sitio Sabes Deportes, los equipos que utilizan el reducto de Collao saben que no estará disponible, al menos, en el primer semestre, por lo que quieren cerrar las puertas “con un broche de oro”

Esto significa un torneo amistoso donde podría estar Colo Colo o Universidad de Chile, Boca Juniors o River Plate, Deportes Concepción y alguno más internacional.

Los grandes de Chile podrían empezar el año con amistoso en el sur. Foto: Andres Pina/Photosport

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Así será el torneo amistoso en Concepción

El citado medio asegura que “existe una alta opción de realizar un mini campeonato internacional para darle una especie de despedida al recinto” del Ester Roa Rebolledo que entrará en reparaciones.

Por lo mismo ya se está comenzando a organizar lo que viene en Concepción, con un evento deportivo que abra la temporada 2027, con equipos internacionales, en las primeras semanas del mes de enero.

“El evento estará a cargo de la productora internacional Lions y pretende reunir a importantes elencos nacionales e internacionales. Por ahora los equipos no están definidos, pero la expectativa es alta y busca contar con clubes como River Plate o Boca Juniors, Universidad de Chile o Colo-Colo, Deportes Concepción y algún otro elenco sudamericano, posiblemente desde Perú“, detallan.