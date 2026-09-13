El exdirector técnico de Universidad Católica, donde estuvo durante el segundo semestre de 2014, virtió polémicas palabras para defenestrar al juez Andrés Gariano tras la caída de su equipo frente a la Banda Sangre.

Julio César Falcioni quedó indignado después de la derrota de Atlético Tucumán vs River Plate. Principalmente por algunos criterios del árbitro, Andrés Gariano. Y el experimentado DT argentino no dudó en manifestar su molestia luego del 2-1 que sufrió su equipo.

El Emperador, como le dicen en el vecino país a este entrenador que dirigió Universidad Católica entre junio y noviembre de 2014, no se guardó nada. “Ya nos pasó hace 15 días con (Andrés) Merlos y hoy nos vuelve a pasar. Con el que está arriba en la cabina y el de abajo en la cancha”, aseguró Falcioni.

“Si molesta Atlético Tucumán nos tienen que avisar. Jugamos contra un gran equipo como River, en el segundo tiempo no pudimos emparejar. La expulsión es correcta, así como creo que era expulsión para el jugador de River en la falta sobre Canelo. Extraña que unas cosas las miren y otras no”, añadió el experimentado DT de 70 años.

Julio César Falcioni terminó enardecido tras la derrota ante la Banda Sangre. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y prosiguió con su alegato, principalmente por la disparidad en la vara de medición. “Unas cosas las valoran, otras no. Parece que la banda de River comenzó a funcionar de nuevo. Para un color toman determinadas decisiones, para el otro no”, manifestó Falcioni.

Sin duda, algo que molestó mucho al otrora arquero de América de Cali de Colombia fue la expulsión de Nicola Franco. “Fue correcta, levantó la pierna cuando no debía levantarla. Me pareció muy rápida la decisión. No sucedía con la falta que nos dio a nosotros. Por eso no me gusta”, dijo Falcioni sin tapujos tras la caída de su equipo en un partido donde el estratego vio la tarjeta roja directa.

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La frase de Falcioni para destruir a Gariano tras la derrota de Atlético Tucumán vs River Plate

La molestia hizo que Julio César Falcioni lanzara una frase para el bronce con la que quiso defenestrar al juez del partido que River Plate le ganó al Decano. Andrés Gariano, quien tiene 40 años, recibió un fuerte dardo del icónico estratego.

Andrés Gariano, el receptor del feroz reclamo de Julio César Falcioni. (Federico Peretti/Getty Images).

“Antes de que él fuera polvo o paja, yo ya estaba dentro de una cancha. Y cuando me cagan, me doy cuenta enseguida”, manifestó Falcioni, quien hace unos años superó un cáncer de laringe que lo dejó con una voz muy diferente. Pero fue demasiado tajante como para que no lo entendieran.

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Pese a eso, quiso explicar mejor sus dichos. “Sabes a lo que me refiero con polvo o paja. Todavía no era polvo, era una paja. Quedaba en una toalla o en un papel higiénico”, sentenció Falcioni, visiblemente molesto por el accionar del juez del encuentro. Más claro, echarle agua. O mejor no.

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