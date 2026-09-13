Pronósticos Inter vs Udinese: los Nerazzurri quieren seguir en lo más alto de la Serie A

Revisa los mejores pronósticos y apuestas en Inter vs Udinese por la Serie A. Análisis, cuotas y predicciones para este partido.

Presentamos los pronósticos de Inter vs Udinese, un partido clave que cierra la cuarta jornada de la Serie A. El campeón defensor busca una victoria para mantenerse en la cima de la tabla.

El enfrentamiento se disputará este lunes 14 de septiembre a las 14:45 horas (hora de Chile) en el Giuseppe Meazza, un escenario donde los locales son casi imbatibles. El Inter llega con la necesidad de recuperarse tras una derrota europea, mientras que Udinese quiere dar la sorpresa como visitante.

Nuestros picks Pronósticos: Inter vs Udinese Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Inter Inter acumula 14 partidos sin perder como local en Serie A, con 11 victorias. Además, buscará recuperarse tras su derrota europea y cuenta con Lautaro Martínez para liderar el ataque. bet365 1.27 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si Ambos equipos anotaron en tres de cuatro partidos del Inter y cuatro de cinco del Udinese. Además, Inter marcó en 44 de sus últimos 45 encuentros de Serie A, mientras Udinese suele convertir fuera. bet365 1.95 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Inter vs Udinese

El Inter no ha perdido en la Serie A desde el 8 de marzo de 2026, acumulando ocho victorias en sus últimos 13 partidos de liga.

no ha perdido en la desde el 8 de marzo de 2026, acumulando ocho victorias en sus últimos 13 partidos de liga. Udinese ha perdido solo uno de sus últimos seis encuentros de Serie A como visitante, demostrando su solidez fuera de casa.

ha perdido solo uno de sus últimos seis encuentros de Serie A como visitante, demostrando su solidez fuera de casa. El delantero del Inter, Lautaro Martínez , es el líder en Goles Esperados (xG) de la Serie A 2026/2027 con una marca de 3.1.

, es el líder en Goles Esperados (xG) de la Serie A 2026/2027 con una marca de 3.1. La apuesta “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en siete de los últimos diez enfrentamientos directos entre estos dos clubes.

Cuotas 1X2 Cuotas: Inter vs Udinese Cuotas ofrecidas por bet365 Inter 1.27 bet365 Empate 6.00 bet365 Udinese 9.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Inter vs Udinese

El Inter llega a este partido tras sufrir su primera derrota de la temporada, un 2-1 contra el Real Madrid en la Champions League. Sin embargo, en la Serie A su rendimiento es perfecto, con tres victorias consecutivas que lo mantienen en lo más alto. Los Nerazzurri están invictos en sus últimos 14 partidos de liga en el Giuseppe Meazza y buscarán extender esa racha.

Por su parte, el Udinese ha tenido un inicio de temporada estable, sumando cuatro puntos en tres jornadas. El equipo dirigido por Kosta Runjaić es conocido por su buen rendimiento como visitante y ya sabe lo que es ganar en San Siro, habiendo derrotado tanto al Inter como al Milan la temporada pasada. Su solidez defensiva y capacidad para contraatacar serán sus principales armas.

Nuestra apuesta segura: Inter gana el partido

La opción más fiable para este encuentro es la victoria del Inter. A pesar de la reciente derrota en Europa, el equipo de Cristian Chivu ha demostrado una gran superioridad en el torneo local. Su racha de 14 partidos sin perder en casa en la Serie A, con 11 victorias, es un factor determinante.

Aunque Udinese ganó en su última visita, el Inter tiene la motivación de recuperarse y afianzarse en el liderato. La calidad de su plantilla, liderada por un Lautaro Martínez en estado de gracia, debería ser suficiente para asegurar los tres puntos.

Apuesta 1 | Inter vs Udinese – Resultado final: Inter – 1.27 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Para quienes buscan una cuota con mayor retorno, la apuesta de que ambos equipos marcarán es una excelente alternativa. Esta selección se ha cumplido en tres de los cuatro partidos del Inter esta temporada y en cuatro de los cinco del Udinese. Históricamente, también es una tendencia en sus enfrentamientos directos.

El Inter ha demostrado una capacidad ofensiva impresionante, habiendo anotado en 44 de sus últimos 45 partidos de Serie A. Sin embargo, su defensa ha mostrado ciertas debilidades. Udinese, por su parte, tiene un buen registro goleador como visitante, lo que hace muy probable que logren marcar en San Siro.

Apuesta 2 | Inter vs Udinese – Ambos equipos anotan: Si – 1.95 en bet365

Saber cómo apostar en la Serie A es fundamental para realizar tus jugadas de manera estratégica, ser más eficaz al momento de elegir tus pronósticos y buscar la mejor forma de administrar tu saldo y potenciar tus posibles ganancias.

Alineaciones probables en Inter vs Udinese

Inter: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; L. Martinez, Esposito.

J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; L. Martinez, Esposito. Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Inter vs Udinese

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Inter vs Udinese?

El Inter es el claro favorito para ganar el partido, según las cuotas y su impresionante racha como local en la Serie A.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el estadio San Siro el lunes 14 de septiembre a las 14:45 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.95 para “Ambos equipos anotan” representa la mejor opción de valor, considerando el historial ofensivo de ambos clubes.

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