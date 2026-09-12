Pronósticos Deportes La Serena vs Universidad de Chile: el buen momento del Papayero pone a prueba al Romántico Viajero

RedGol trae las mejores apuestas y pronósticos de Deportes La Serena vs Universidad de Chile, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes La Serena vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Doble oportunidad: Deportes La Serena o Empate Deportes La Serena suma cinco partidos invicto, con tres triunfos y dos empates, mientras Universidad de Chile solo ganó cuatro de sus 11 salidas, con tres igualdades y cuatro derrotas. bet365 1.90 Pronóstico Resultado de la primera mitad: Empate Deportes La Serena está invicto al descanso como local, con cinco triunfos y seis empates. Además, Universidad de Chile igualó ocho de sus 11 primeros tiempos fuera de casa. bet365 2.30 Pronóstico Gol después del minuto 76:59 La tendencia apunta a un gol tardío: ocurrió en nueve de los últimos 11 partidos de Deportes La Serena y en cuatro de los seis recientes de Universidad de Chile. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

El domingo 13 de septiembre, desde las 14:00 horas en La Portada, Deportes La Serena y Universidad de Chile se enfrentarán por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Los Granates suman cinco presentaciones sin derrotas en la liga, con dos empates y tres victorias, y marchan octavos con 30 puntos, muy cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Azules, por su parte, volvieron al triunfo en su último encuentro y se ubican terceros con 39 unidades, luchando por conseguir el Chile 2.

En la antesala de este encuentro, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Deportes La Serena vs Universidad de Chile, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.

La Serena puede sacar puntos ante la U de Chile

Deportes La Serena lleva cinco partidos sin derrotas con dos empates y tres victorias. Como local, solo cayó en tres ocasiones en el torneo y registra cuatro triunfos y cuatro igualdades. Universidad de Chile, por su parte, ganó apenas cuatro veces fuera de su casa: empató tres y perdió cuatro.

Doble oportunidad: Deportes La Serena o Empate – 1.90 en bet365

Paridad al descanso, el dato que destaca en la previa

El Papayero está invicto en los primeros tiempos jugados como local, con cinco triunfos y seis empates. El Romántico Viajero es el que más igualó en las primeras mitades como visitante, con ocho empates al descanso en sus 11 presentaciones.

Resultado de la primera mitad: Empate – 2.30 en bet365

El tramo final del partido puede tener emociones

En nueve de los últimos 11 juegos de los Granates en el Campeonato Nacional, se registró un gol o más luego del minuto 76.

En cuatro de los recientes seis desafíos de los Azules en la competencia, también se marcó un tanto en dicho lapso.

Gol después del minuto 76:59 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes La Serena vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes La Serena 3.80 bet365 Empate 3.60 bet365 Universidad de Chile 1.81 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puedes conocer mejor las herramientas disponibles para gestionar tus pronósticos revisando nuestra guía sobre cómo cerrar una apuesta en bet365. Allí encontrarás información sobre el funcionamiento de esta opción, los momentos en que puede estar disponible y qué sucede al utilizarla durante un evento.

Historial de Deportes La Serena vs Universidad de Chile: últimos partidos