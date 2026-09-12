Pronósticos Deportes La Serena vs Universidad de Chile: el buen momento del Papayero pone a prueba al Romántico Viajero

Pronósticos: Deportes La Serena vs Universidad de Chile
El domingo 13 de septiembre, desde las 14:00 horas en La Portada, Deportes La Serena y Universidad de Chile se enfrentarán por la fecha 23 del Campeonato Nacional.
Los Granates suman cinco presentaciones sin derrotas en la liga, con dos empates y tres victorias, y marchan octavos con 30 puntos, muy cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Azules, por su parte, volvieron al triunfo en su último encuentro y se ubican terceros con 39 unidades, luchando por conseguir el Chile 2.
En la antesala de este encuentro, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Deportes La Serena vs Universidad de Chile, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.
La Serena puede sacar puntos ante la U de Chile
Deportes La Serena lleva cinco partidos sin derrotas con dos empates y tres victorias. Como local, solo cayó en tres ocasiones en el torneo y registra cuatro triunfos y cuatro igualdades. Universidad de Chile, por su parte, ganó apenas cuatro veces fuera de su casa: empató tres y perdió cuatro.
Doble oportunidad: Deportes La Serena o Empate – 1.90 en bet365
Paridad al descanso, el dato que destaca en la previa
El Papayero está invicto en los primeros tiempos jugados como local, con cinco triunfos y seis empates. El Romántico Viajero es el que más igualó en las primeras mitades como visitante, con ocho empates al descanso en sus 11 presentaciones.
Resultado de la primera mitad: Empate – 2.30 en bet365
El tramo final del partido puede tener emociones
En nueve de los últimos 11 juegos de los Granates en el Campeonato Nacional, se registró un gol o más luego del minuto 76.
En cuatro de los recientes seis desafíos de los Azules en la competencia, también se marcó un tanto en dicho lapso.
Gol después del minuto 76:59 – 1.83 en bet365
Cuotas: Deportes La Serena vs Universidad de Chile
Puedes conocer mejor las herramientas disponibles para gestionar tus pronósticos revisando nuestra guía sobre cómo cerrar una apuesta en bet365. Allí encontrarás información sobre el funcionamiento de esta opción, los momentos en que puede estar disponible y qué sucede al utilizarla durante un evento.
Historial de Deportes La Serena vs Universidad de Chile: últimos partidos
- Deportes La Serena 0-5 Universidad de Chile (Copa de la Liga 2026)
- Universidad de Chile 4-0 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad de Chile 2-2 Deportes La Serena (Copa de la Liga 2026)
- Deportes La Serena 1-1 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad de Chile 3-1 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2025)