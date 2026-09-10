Chile derrotó por 2-1 a las charrúas con un tanto en el sexto minuto de descuento, pero tras el gol se desató una fuerte pelea entre las jugadoras.

La Roja Femenina Sub 20 cerró con triunfo su preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aunque el amistoso ante Uruguay terminó con una imagen que se robó todas las miradas.

Las dirigidas por Luis Mena se impuso por 2-1 en el CAR José Sulantay gracias a un agónico gol de Antonella Martínez cuando el encuentro parecía destinado al empate.

Chile abrió el marcador a los 62 minutos mediante Natsumy Millones. Sin embargo, Uruguay reaccionó sobre el final y consiguió el 1-1 a los 89’, dejando todo abierto para los descuentos.

La Roja Femenina Sub 20 gana 2-1 con gol agónico sobre Uruguay.

El partido terminó con una fuerte pelea

Cuando se disputaba el minuto 90+6′, apareció Antonella Martínez. La atacante de Everton aprovechó un balón que quedó suelto tras una intervención de la arquera uruguaya y convirtió el 2-1 definitivo.

La celebración chilena rápidamente dio paso a un tenso momento. Mientras La Roja festejaba el agónico tanto, la uruguaya Antonella Cordero protagonizó un cruce con integrantes del conjunto nacional.

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La discusión fue aumentando de intensidad terminando en manotazos y una patada entre futbolistas de ambos equipos, situación que obligó a integrantes de los cuerpos técnicos a ingresar a la cancha para separar a las jugadoras.

Más allá del polémico cierre, Chile completó una positiva serie de preparación frente a Uruguay con dos victorias consecutivas.

En el primer amistoso, disputado el martes, La Roja había ganado por un contundente 3-0 gracias a los goles de Vaitiare Pardo, Anaís Álvarez y Vaythiare Ríos.

Ahora llegará el desafío oficial. Chile y Uruguay volverán a encontrarse el miércoles 16 de septiembre, esta vez por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rosario.

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En resumen…