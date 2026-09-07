Everton, Antofagasta y O’Higgins lograron el ascenso y jugarán en Primera División la próxima temporada.

La Liga Femenina 2027 comienza a tomar forma. Mientras la actual temporada todavía tiene partidos pendientes y los playoffs por el título están por definirse, ya se conocen los tres clubes que llegarán desde el ascenso.

Everton, Deportes Antofagasta y O’Higgins consiguieron los boletos para competir en Primera División durante la próxima campaña.

Los primeros dos cupos quedaron asegurados cuando Everton y Antofagasta avanzaron a la final del Ascenso Femenino 2026. Al instalarse en la definición, ambos equipos consiguieron automáticamente subir de categoría.

La final se disputó este domingo y terminó con festejo para las viñamarinas. Everton derrotó por 2-1 a Deportes Antofagasta y se coronó campeón, aunque las nortinas también celebraron su regreso a la máxima división.

O’Higgins se queda con el último ascenso

El tercer y último boleto se resolvió en una dramática definición entre O’Higgins y Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.

Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, el ascenso tuvo que decidirse en penales. Allí las rancagüinas fueron más efectivas y se impusieron por 3-1, asegurando su presencia en Primera División.

De esta manera, la Liga Femenina contará con 14 equipos en 2027, luego de los tres ascensos y los descensos de Deportes Recoleta y Deportes Temuco.

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La próxima temporada tendrá a Colo Colo, Universidad Católica, Universidad de Chile, Coquimbo Unido, Palestino, Unión Española, Deportes Iquique, Huachipato, Magallanes, Santiago Wanderers, Universidad de Concepción, Deportes Antofagasta, Everton y O’Higgins.

Así, mientras Colo Colo y el resto de los equipos todavía luchan por cerrar de la mejor manera la temporada 2026, el panorama para el próximo campeonato ya comienza a quedar definido.

En resumen…