Las Albas cerrarán la fase regular de la Liga Femenina 2026 recibiendo a Deportes Iquique.

Colo Colo Femenino se prepara para volver al Estadio Monumental y disputar su último encuentro de la fase regular de la Liga Femenina 2026, recibiendo a Deportes Iquique en un compromiso pendiente de la fecha 18 del torneo.

El encuentro estaba originalmente programado para julio, pero debió suspenderse debido al sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana y otras zonas del país.

Ahora las Albas finalmente podrán ponerse al día antes de concentrarse completamente en los playoffs, instancia a la que llegan después de una extraordinaria campaña.

Colo Colo Femenino viene de golar 6-0 a Magallanes.

Colo Colo Femenino vs. Iquique: horario y dónde ver

El partido entre Colo Colo Femenino y Deportes Iquique se jugará este jueves 3 de septiembre desde las 11:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.

Por el momento, la transmisión televisiva del partido no está oficialmente confirmada. De acuerdo con DaleAlbo, se espera que el encuentro pueda ser emitido por Mega 2, aunque todavía falta la oficialización correspondiente.

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En caso de confirmarse, Mega 2 está disponible en televisión digital abierta y en diferentes cableoperadores. Asimismo, el partido debería contar con transmisión online mediante MegaGO, siempre sujeto a la confirmación de la señal televisiva.

¿Cómo llega Colo Colo Femenino?

Las Albas llegan encendidas al compromiso después de golear 6-0 a Magallanes, con tantos de Estefanía Banini, Mary Valencia, Anaís Álvarez y un triplete de Javiera Grez.

El antecedente más reciente también favorece al Cacique: en junio, Colo Colo derrotó 2-0 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones con goles de Mary Valencia y Yanara Aedo.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2026

Pos. Equipo PJ PTOS 1 Colo Colo 23 67 2 Universidad Católica 23 55 3 Universidad de Chile 23 51 4 Coquimbo Unido 23 44 5 Palestino 22 35 6 Unión Española 22 29 7 Huachipato 21 29 8 Deportes Iquique 21 27 9 Magallanes 23 21 10 Santiago Wanderers 23 20 11 Universidad de Concepción 22 16 12 Deportes Temuco 23 14 13 Deportes Recoleta 21 6

En resumen…