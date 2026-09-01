Colo Colo Femenino se prepara para volver al Estadio Monumental y disputar su último encuentro de la fase regular de la Liga Femenina 2026, recibiendo a Deportes Iquique en un compromiso pendiente de la fecha 18 del torneo.
El encuentro estaba originalmente programado para julio, pero debió suspenderse debido al sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana y otras zonas del país.
Ahora las Albas finalmente podrán ponerse al día antes de concentrarse completamente en los playoffs, instancia a la que llegan después de una extraordinaria campaña.
Colo Colo Femenino viene de golar 6-0 a Magallanes.
Colo Colo Femenino vs. Iquique: horario y dónde ver
El partido entre Colo Colo Femenino y Deportes Iquique se jugará este jueves 3 de septiembre desde las 11:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.
Por el momento, la transmisión televisiva del partido no está oficialmente confirmada. De acuerdo con DaleAlbo, se espera que el encuentro pueda ser emitido por Mega 2, aunque todavía falta la oficialización correspondiente.
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En caso de confirmarse, Mega 2 está disponible en televisión digital abierta y en diferentes cableoperadores. Asimismo, el partido debería contar con transmisión online mediante MegaGO, siempre sujeto a la confirmación de la señal televisiva.
¿Cómo llega Colo Colo Femenino?
Las Albas llegan encendidas al compromiso después de golear 6-0 a Magallanes, con tantos de Estefanía Banini, Mary Valencia, Anaís Álvarez y un triplete de Javiera Grez.
El antecedente más reciente también favorece al Cacique: en junio, Colo Colo derrotó 2-0 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones con goles de Mary Valencia y Yanara Aedo.
Tabla de posiciones Liga Femenina 2026
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PTOS
|1
|Colo Colo
|23
|67
|2
|Universidad Católica
|23
|55
|3
|Universidad de Chile
|23
|51
|4
|Coquimbo Unido
|23
|44
|5
|Palestino
|22
|35
|6
|Unión Española
|22
|29
|7
|Huachipato
|21
|29
|8
|Deportes Iquique
|21
|27
|9
|Magallanes
|23
|21
|10
|Santiago Wanderers
|23
|20
|11
|Universidad de Concepción
|22
|16
|12
|Deportes Temuco
|23
|14
|13
|Deportes Recoleta
|21
|6
En resumen…
- Colo Colo Femenino vs Iquique: jueves 3 de septiembre a las 11:00 horas.
- El partido se disputará en el Estadio Monumental.
- Mega 2 y MegaGO aparecen como posibles señales, pero la transmisión todavía no está confirmada oficialmente.