Pronósticos Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: la U busca volver a la victoria para sostener su pelea por la Libertadores

Pronósticos: Universidad de Chile vs Coquimbo Unido
Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentarán este sábado 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.
La U perdió sus últimos dos partidos y complicó sus opciones de clasificar a la Copa Libertadores. Actualmente, se ubica tercera con 36 puntos, los mismos que Universidad Católica, y tiene a varios equipos a solo tres o cuatro unidades de distancia. El Pirata, por su parte, cortó su racha sin victorias tras imponerse por la mínima a Universidad de Concepción y marcha noveno con 29 puntos, a tres de Ñublense, el último equipo en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
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Universidad de Chile necesita reponerse de las dos derrotas recientes
Universidad de Chile ganó cinco de sus últimos siete partidos en el Campeonato Nacional y tiene un buen registro jugando como local: tres empates, seis victorias y una sola derrota.
Coquimbo Unido, en tanto, ganó solo uno de sus últimos seis encuentros, con dos derrotas y tres igualdades. Además, iba perdiendo ante Huachipato en el partido que terminó siendo suspendido por incidentes.
Resultado final: Universidad de Chile – 1.86 en bet365
Dos o tres goles, la estadística que comparten azules y aurinegros
En seis de los últimos siete partidos de la U en la Liga de Primera, se registraron entre dos y tres goles.
El rango de anotaciones ha sido similar para el Pirata, ya que en seis de sus últimas nueve presentaciones también hubo entre dos y tres tantos.
Además, en ocho de las últimas 10 ocasiones en que los aurinegros visitaron a los azules, se marcaron dos o tres goles.
Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365
El tramo final promete emociones
En siete de las últimas nueve presentaciones del Romántico Viajero en el certamen, se registró al menos un gol después del minuto 75.
En ocho de los últimos 11 cotejos del Pirata en la competencia, también hubo anotaciones en ese tramo final.
Gol después del minuto 75:59 – 1.83 en bet365
Cuotas: Universidad de Chile vs Coquimbo Unido
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Historial de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: últimos partidos
- Coquimbo Unido 0-1 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad de Chile 1-1 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2025)
- Coquimbo Unido 1-0 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2025)
- Coquimbo Unido 2-1 Universidad de Chile (Amistoso 2025)
- Universidad de Chile 1-0 Coquimbo Unido (Copa Chile 2024)