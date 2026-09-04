Pronósticos Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: la U busca volver a la victoria para sostener su pelea por la Libertadores

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Chile vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Universidad de Chile Universidad de Chile ganó cinco de sus últimos siete partidos y suma seis triunfos como local, mientras Coquimbo Unido ganó solo uno de sus seis encuentros recientes. bet365 1.86 Pronóstico Rango de goles: 2-3 Seis de los últimos siete partidos de Universidad de Chile tuvieron entre dos y tres goles, registro que Coquimbo Unido repitió en seis de sus nueve encuentros recientes. bet365 2.00 Pronóstico Gol después del minuto 75:59 La tendencia en los minutos finales es marcada: hubo al menos un gol después del 75 en siete de las últimas nueve presentaciones de Universidad de Chile y ocho de las 11 de Coquimbo Unido. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentarán este sábado 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

La U perdió sus últimos dos partidos y complicó sus opciones de clasificar a la Copa Libertadores. Actualmente, se ubica tercera con 36 puntos, los mismos que Universidad Católica, y tiene a varios equipos a solo tres o cuatro unidades de distancia. El Pirata, por su parte, cortó su racha sin victorias tras imponerse por la mínima a Universidad de Concepción y marcha noveno con 29 puntos, a tres de Ñublense, el último equipo en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la previa del juego, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.

Universidad de Chile necesita reponerse de las dos derrotas recientes

Universidad de Chile ganó cinco de sus últimos siete partidos en el Campeonato Nacional y tiene un buen registro jugando como local: tres empates, seis victorias y una sola derrota.

Coquimbo Unido, en tanto, ganó solo uno de sus últimos seis encuentros, con dos derrotas y tres igualdades. Además, iba perdiendo ante Huachipato en el partido que terminó siendo suspendido por incidentes.

Resultado final: Universidad de Chile – 1.86 en bet365

Dos o tres goles, la estadística que comparten azules y aurinegros

En seis de los últimos siete partidos de la U en la Liga de Primera, se registraron entre dos y tres goles.

El rango de anotaciones ha sido similar para el Pirata, ya que en seis de sus últimas nueve presentaciones también hubo entre dos y tres tantos.

Además, en ocho de las últimas 10 ocasiones en que los aurinegros visitaron a los azules, se marcaron dos o tres goles.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

El tramo final promete emociones

En siete de las últimas nueve presentaciones del Romántico Viajero en el certamen, se registró al menos un gol después del minuto 75.

En ocho de los últimos 11 cotejos del Pirata en la competencia, también hubo anotaciones en ese tramo final.

Gol después del minuto 75:59 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Chile vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Universidad de Chile 1.86 bet365 Empate 3.50 bet365 Coquimbo Unido 3.90 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puedes revisar la guía con los mejores códigos promocionales, donde encontrarás toda la información sobre las principales ofertas de las casas de apuestas, sus condiciones y los beneficios que ofrece cada alternativa.

Historial de Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: últimos partidos