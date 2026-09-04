Pronósticos Athletic Club vs Atlético de Madrid: partidazo de LaLiga en San Mamés

Revisa nuestros pronósticos de Athletic Club vs Atlético de Madrid por La Liga. Análisis, cuotas y las mejores apuestas para el partido.

Presentamos los pronósticos de Athletic Club vs Atlético de Madrid. Este análisis detallado ofrece las claves y cuotas para uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El encuentro, válido por la cuarta fecha de LaLiga, se disputará el sábado 5 de septiembre en el estadio San Mamés. Los Colchoneros llegan con un gran estado de forma y buscan mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que los Leones necesitan una victoria en casa para consolidar su recuperación.

Nuestros picks Pronósticos: Athletic Club vs Atlético de Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si El Athletic ha marcado en el 80% de sus últimos partidos como local, mientras el Atlético solo mantuvo su arco en cero en tres de sus últimas once visitas ligueras. bet365 1.70 Pronóstico Resultado final: Atlético de Madrid El Atlético llega en mejor momento, con seis victorias en sus últimos nueve partidos ligueros y 2,3 goles por encuentro. Además, domina los duelos recientes ante el Athletic. bet365 2.45 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Athletic Club vs Atlético de Madrid

Athletic Club ha marcado en ocho de sus últimos diez partidos de liga como local en 2026, demostrando su fiabilidad ofensiva en San Mamés .

ha marcado en ocho de sus últimos diez partidos de liga como local en 2026, demostrando su fiabilidad ofensiva en . Atlético de Madrid ha anotado al menos dos goles en cada uno de sus tres primeros partidos de LaLiga esta temporada, sumando un total de siete tantos.

ha anotado al menos dos goles en cada uno de sus tres primeros partidos de esta temporada, sumando un total de siete tantos. Los últimos siete partidos de Atlético como visitante en LaLiga promediaron 4.0 goles por encuentro, y solo en uno de ellos no marcaron ambos equipos.

Álex Baena ha tenido un gran impacto para el Atlético, con tres goles y una asistencia en los primeros tres partidos de la temporada.

Cuotas 1X2 Cuotas: Athletic Club vs Atlético de Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Athletic Club 2.75 bet365 Empate 3.40 bet365 Atlético de Madrid 2.45 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Athletic Club vs Atlético de Madrid

El Athletic Club llega a este compromiso con un respiro tras vencer 2-0 al Celta de Vigo, su primera victoria de la temporada después de dos derrotas iniciales ante Sevilla y Barcelona. El equipo de Edin Terzić necesita hacerse fuerte en San Mamés, donde la temporada pasada sumó la mayor parte de sus puntos, aunque ya cayeron en casa ante el Sevilla en esta campaña.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido un comienzo de temporada sólido, manteniéndose invicto con siete puntos de nueve posibles. El equipo dirigido por Diego Simeone se ubica en la tercera posición y ha mostrado una gran capacidad goleadora, anotando siete tantos en tres partidos, lo que les da una clara ventaja anímica y futbolística para este difícil encuentro.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Aunque el Atlético de Madrid es conocido por su solidez defensiva, sus partidos más recientes como visitante han mostrado algunas fisuras. El equipo del Cholo Simeone solo ha mantenido su portería a cero en tres de sus últimos once partidos fuera de casa en LaLiga durante 2026. Esta tendencia, sumada a la capacidad del Athletic para marcar en San Mamés, hace que esta apuesta sea muy probable.

Considerando que el Athletic ha anotado en el 80% de sus últimos partidos en casa y que el Atleti tiene un promedio de gol altísimo, las probabilidades de que ambos celebren son elevadas. Esta cuota representa una opción fiable para este encuentro.

Apuesta 1 | Athletic Club vs Atlético de Madrid – Ambos equipos anotan: Si – 1.70 en bet365

Apuesta de valor: Victoria de Atlético Madrid

El Atlético de Madrid llega con un impulso superior. Han ganado seis de sus últimos nueve partidos de liga y su rendimiento ofensivo ha sido notable, promediando 2.3 goles por partido en el inicio de esta campaña. Aunque el Athletic Club viene de una victoria, su historial reciente en LaLiga muestra solo un triunfo en sus últimos siete partidos.

El historial directo también favorece a los Colchoneros, que han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos contra los Leones. La superioridad en ataque del Atlético y las dudas defensivas del Athletic hacen que la cuota por la victoria visitante ofrezca un valor excelente.

Apuesta 2 | Athletic Club vs Atlético de Madrid – Resultado final: Atlético de Madrid – 2.45 en bet365

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Alineaciones probables en Athletic Club vs Atlético de Madrid

Athletic Club: Simón, Areso, Paredes, Laporte, Berchiche, de Galarreta, Gerenabarrena, Navarro, Sancet, Berenguer, I. Williams.

Simón, Areso, Paredes, Laporte, Berchiche, de Galarreta, Gerenabarrena, Navarro, Sancet, Berenguer, I. Williams. Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Hjulmand, Barrios, Lookman, Lee, Baena.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Athletic Club vs Atlético de Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico Athletic Club vs Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid es el favorito para ganar el partido, basándose en su excelente estado de forma, su racha invicta y su superioridad en los enfrentamientos directos recientes.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el estadio San Mamés el sábado 5 de septiembre a las 10:15 horas (hora de Chile). Los canales de transmisión para la región están por confirmarse.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más destacada es la victoria de Atlético de Madrid, que se paga a 2.45, ofreciendo un retorno atractivo dado el favoritismo del equipo visitante.

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