Pronósticos Estados Unidos vs Chile: la Roja busca funcionamiento en Norteamérica

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Estados Unidos vs Chile, un amistoso internacional en St. Louis.

Nuestros picks Pronósticos: Estados Unidos vs Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Ambos equipos anotaron en seis de los últimos ocho partidos de Estados Unidos y en cinco de los seis recientes de Chile. Además, la tendencia se repitió en sus seis enfrentamientos anteriores. bet365 1.90 Pronóstico Anota en cualquier momento: Malik Tillman Malik Tillman anotó en los últimos tres partidos oficiales de Estados Unidos, incluyendo los duelos del Mundial 2026 ante Bosnia y Bélgica, además del reciente amistoso frente a Perú. bet365 4.33 Pronóstico Tiros de esquina de Chile: Menos de 2.5 Chile registró menos de tres tiros de esquina en cuatro de sus últimos cinco partidos, ante Canadá, RD Congo, Nueva Zelanda y Cabo Verde, mientras frente a Portugal ejecutó exactamente tres. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 29 de septiembre, a las 21:00 horas (hora de Chile), la Selección Chilena se medirá con Estados Unidos en el City Park de St. Louis.

La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, viene de caer por 1-0 ante Canadá y sufrió las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, además de la liberación de Benjamín Kuscevic. De esta manera, el seleccionador deberá buscar variantes para reorganizar el equipo y encontrar buenos rendimientos de cara a lo que viene. Estados Unidos, por su parte, llega tras superar por 4-1 a Perú.

En la previa de este partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Estados Unidos vs Chile, para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Estados Unidos y Chile prometen goles de ambos lados según sus últimos antecedentes

En seis de los últimos ocho partidos de Estados Unidos, entre amistosos y la Copa del Mundo, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”. En cinco de los seis encuentros anteriores de Chile, también marcaron los dos conjuntos.

Además, en los últimos seis enfrentamientos entre ambos seleccionados, los dos equipos anotaron: en la Copa América 1995 y en los amistosos de 1999, 2000, 2011, 2015 y 2019.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Tillman, la aparición goleador de los norteamericanos

A pesar de su posición, Malik Tillman se ha convertido en una de las principales amenazas en la ofensiva del seleccionado de Mauricio Pochettino. De hecho, anotó en los últimos tres encuentros oficiales de Estados Unidos: en dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Bosnia, en los octavos contra Bélgica y en el reciente amistoso frente a Perú.

Anota en cualquier momento: Malik Tillman – 4.33 en bet365

La Roja no crea muchas oportunidades desde las esquinas

En cuatro de sus últimos cinco encuentros, la Selección Chilena registró menos de tres tiros de esquina a favor: ante Canadá, RD Congo, Nueva Zelanda y Cabo Verde. Ante Portugal, ejecutó apenas tres córners.

Tiros de esquina de Chile: Menos de 2.5 – 1.90 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Estados Unidos vs Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Estados Unidos 1.42 bet365 Empate 4.10 bet365 Chile 6.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Antes de analizar los mercados y pronósticos de Estados Unidos vs Chile, revisa la guía sobre el código bonus de bet365 y descubre cómo funciona este beneficio.

Historial de Estados Unidos vs Chile: últimos partidos