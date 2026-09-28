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Selección Chilena

Chile vs. Estados Unidos: ¿A qué hora juega La Roja y qué canal transmite el amistosoo FIFA?

La Selección Chilena enfrenta este martes a Estados Unidos en su segundo partido de la gira por Norteamérica.

Por Franccesca Arnechino

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La Roja enfrenta a Estados Unidos por su segundo duelo de la gira norteamericana.
© La Roja.La Roja enfrenta a Estados Unidos por su segundo duelo de la gira norteamericana.

La Roja vuelve a la cancha después de su estreno en la gira por Norteamérica y ahora tendrá un nuevo desafío ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Nicolás Córdova disputará su segundo amistoso de esta fecha FIFA.

El duelo se jugará en el Energizer Park de Saint Louis, donde Chile buscará dejar atrás la derrota sufrida frente a Canadá.

Chile cayó ante Canadá en el primer amistoso por la Fecha FIFA.

Chile cayó ante Canadá en el primer amistoso por la Fecha FIFA.

¿A qué hora juega Chile vs. Estados Unidos?

El partido entre Chile y Estados Unidos será este martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri.

Este será el segundo compromiso de la gira chilena por Norteamérica, que contempla además un partido frente a México.

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¿Qué canal transmite Chile vs. Estados Unidos?

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.

Así llega Chile y Estados Unidos

La Roja llega al duelo ante Estados Unidos tras perder 2-0 frente a Canadá en Toronto, en un partido que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Mientras que el conjunto norteamericano, dirigido por Mauricio Pochettino, viene de vencer por 4-1 a Perú.

En resumen…

  • Chile vs. Estados Unidos: martes 29 de septiembre.
  • Horario: 21:00 horas de Chile.
  • TV: Mega.
  • Streaming: Mega GO.
  • Estadio: Energizer Park de Saint Louis, Misuri.
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