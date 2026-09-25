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Selección Chilena

Chile vs. Canadá no va por CHV: el canal que transmite el partido de La Roja

Chile enfrenta a Canadá en un amistoso que no irá por el canal habitual. Revisa qué canal transmitirá el partido y cómo verlo online.

Por Franccesca Arnechino

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Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 El jugador de Chile, Lucas Cepeda celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Portugal, durante el partido amistoso FIFA 2026 disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: Zed Jameson /Photosport Football, Portugal vs Chile Friendly match in Portugal 2026 The player from Chile, Lucas Cepeda celebrates with his teammates after scoring a goal against Portugal, during the FIFA 2026 friendly match played at the Estadio Nacional do Jamor in Oeiras, Lisbon, Portugal 06/06/2026 Photo: Zed Jameson/Photosport
© La RojaFutbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 El jugador de Chile, Lucas Cepeda celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Portugal, durante el partido amistoso FIFA 2026 disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: Zed Jameson /Photosport Football, Portugal vs Chile Friendly match in Portugal 2026 The player from Chile, Lucas Cepeda celebrates with his teammates after scoring a goal against Portugal, during the FIFA 2026 friendly match played at the Estadio Nacional do Jamor in Oeiras, Lisbon, Portugal 06/06/2026 Photo: Zed Jameson/Photosport

La Selección Chilena vuelve a la cancha este sábado para enfrentar a Canadá en Toronto, en el primer partido de lagira por Norteaméricaque comanda Nicolás Córdova. Un duelo que genera interés entre los hinchas, especialmente por su transmisión en televisión.

Pero ojo, debes considerar un dato importante para quienes buscan el partido en la TV: Chile vs. Canadá no será transmitido por Chilevisión (CHV).

La Selección Chilena comienza su gira por Norteamérica ante el conjunto canadiense.

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¿Qué canal transmite Chile vs. Canadá?

El partido entre Chile y Canadá será este sábado 26 de septiembre, desde las 20:00 horas de Chile, en el BMO Field de Toronto, dando inicio a una serie de tres compromisos amistosos para La Roja.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Luego de enfrentar a los canadienses, La Roja también tendrá duelos ante Estados Unidos y México durante esta fecha FIFA.

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¿Cómo llegan Chile y Canadá?

La Roja llega a este compromiso después de vencer por 2-1 a República Democrática del Congo en España. Darío Osorio y Matías Sepúlveda marcaron para el equipo de Nicolás Córdova, mientras que Joris Kayembe anotó para los africanos.

Canadá, en tanto, viene de quedar eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-0 ante Marruecos en los octavos de final. Azzedine Ounahi, en dos oportunidades, y Soufiane Rahimi marcaron para el conjunto marroquí.

En resumen

  • Chile vs. Canadá no va por CHV: el partido será transmitido por Mega.
  • Horario: sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas.
  • Streaming: el amistoso podrá verse online por MegaGO.
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