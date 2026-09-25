Chile enfrenta a Canadá en un amistoso que no irá por el canal habitual. Revisa qué canal transmitirá el partido y cómo verlo online.

La Selección Chilena vuelve a la cancha este sábado para enfrentar a Canadá en Toronto, en el primer partido de lagira por Norteaméricaque comanda Nicolás Córdova. Un duelo que genera interés entre los hinchas, especialmente por su transmisión en televisión.

Pero ojo, debes considerar un dato importante para quienes buscan el partido en la TV: Chile vs. Canadá no será transmitido por Chilevisión (CHV).

La Selección Chilena comienza su gira por Norteamérica ante el conjunto canadiense.

¿Qué canal transmite Chile vs. Canadá?

El partido entre Chile y Canadá será este sábado 26 de septiembre, desde las 20:00 horas de Chile, en el BMO Field de Toronto, dando inicio a una serie de tres compromisos amistosos para La Roja.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Luego de enfrentar a los canadienses, La Roja también tendrá duelos ante Estados Unidos y México durante esta fecha FIFA.

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¿Cómo llegan Chile y Canadá?

La Roja llega a este compromiso después de vencer por 2-1 a República Democrática del Congo en España. Darío Osorio y Matías Sepúlveda marcaron para el equipo de Nicolás Córdova, mientras que Joris Kayembe anotó para los africanos.

Canadá, en tanto, viene de quedar eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-0 ante Marruecos en los octavos de final. Azzedine Ounahi, en dos oportunidades, y Soufiane Rahimi marcaron para el conjunto marroquí.

En resumen