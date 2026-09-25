El histórico central brasileño finalista del Mundial de Francia 1998 aseguró ante las críticas en Chile que el volante de Flamengo podría jugar fácilmente en el Scratch.

Durante los últimos días somos testigos de cómo mientras en nuestro país abundan las críticas hacia el volante Erick Pulgar por su negativa a jugar para la Selección Chilena, desde Brasil no dejan de aparecer elogios e incluso hay gente que lo pide para el Scratch.

Es el caso de un histórico de la verdeamarelha como el ex central Junior Baiano, finalista en el Mundial de Francia 1998, quien durante el evento Libertadores Experience que organizó la Conmebol en Río de Janeiro, fue con pierna fuerte a defender al antofagastino de lo que dicen en nuestro suelo.

“Pulgar es el mejor jugador que tenemos. Yo soy fan de él desde que jugaba en Italia. Creo que tiene más calidad de lo que juega aquí, porque acá juega más en la marca y es un tipo que tiene mucha calidad en los pases, en los balones detenidos y en los penales”, le indicó a AS Chile.

ver también Fabián Estay entierra a Pulgar en la Roja: “No es Maradona ni Messi, no hay que rogarle”

En Brasil quieren a Pulgar para el “Scratch”

Al otrora zaguero le preguntaron si es que veía al chileno con la camiseta de los pentacampeones del mundo, a lo que respondió que “con seguridad él sería titular, sería capitán y mandaría en ese equipo“, para luego dar una explicación al respecto.

“Yo creo que el fútbol brasileño, hoy, está muy bien financieramente, tiene cualidades buenas para poder trabajar, pero cuando junto jugadores brasileños no es como en mi época o épocas pasadas, que uno lograba armar una selección más tranquilamente“, expuso Junior Baiano.

Por último, sobre la renovación de Pulgar en Flamengo, comentó que “yo como rubronegro, me puse muy contento y espero que se quede por mucho tiempo. Cayó en el equipo ideal. Esa forma de jugar, con esa pegada y esas ganas, con seguridad ya conquistó el corazón de los hinchas“.

Los números del chileno en Flamengo este año

Durante la presente temporada, Erick Pulgar disputó hasta ahora un total de 2.364 minutos en 31 encuentros por todas las competencias a nivel local e internacional, donde registra tres goles, 10 tarjetas amarillas y una expulsión.

En síntesis