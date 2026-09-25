El mundialista con la Generación Dorada sorprendió con su petición para la Roja, que este sábado inicia su gira por Norteamérica.

La selección chilena ya está en Canadá para disputar el duelo amistoso ante los locales, este sábado en Toronto. Con la idea de seguir ganando experiencia para el recambio, uno de los “líderes” del equipo es Lucas Cepeda.

Pese a que no ha sumado grandes minutos en el Elche de España, el ex Colo Colo sí sabe vestir con frecuencia la camiseta de la Roja. Es ahí donde Jean Beausejour lo postuló como el nuevo centrodelantero del equipo de Nicolás Córdova.

“¿Sabes por qué? Tiene velocidad de remate, así no saco a (Darío) Osorio de la mejor zona, porque poner a Osorio también es tentador, pero donde mejor funciona es a pierna cambiada por derecha”, dijo en ESPN F360 Chile.

El recuerdo del Mago para postular a Lucas Cepeda

Jean Beausejour no dudó en poner a Lucas Cepeda como el nuevo “9” de la selección chilena para la gira por Norteamérica. La ausencia por años de un goleador en la Roja encendió la polémica y “Bose” explicó su punto de vista.

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“A Cepeda lo encuentro más adaptable en esa sintonía fina para sacar los pies rápido y rematar. Por lo menos para probar, me gustaría”, dijo Beausejour, quien sacó a colación la era Bielsa para respaldar su postura.

Recordando los inicios de la Generación Dorada, el actual panelista de ESPN Chile apeló a la nueva posición de Cepeda como algo que ya vivió la Roja. Eso sí, anteriormente no tuvo muy buenos resultados.

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“Esto ya pasó en Chile no hace mucho, cuando para el Mundial de Sudáfrica (2010), Esteban Paredes y Chupete (Suazo) no estaban en las mejores condiciones físicas. Jugó Jorge Valdivia dos partidos del Mundial”, explicó.