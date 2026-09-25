La Federación de Fútbol de Chile decidió que se juegue el partido, aunque será el mismo día que la revancha.

La Federación de Fútbol de Chile tomó una resolución por el suspendido partido en que Universidad de Chile iba ganando por 1-0 a Everton por la Copa Chile, luego de la barra azul lanzó fuegos artificiales a la cancha.

En ese sentido, el reloj del compromiso se detuvo en el minuto 82 en el estadio Sausalito, cuando el árbitro Piero Maza decidió mandar a todos los jugadores a los camarines.

Por lo mismo, restaba conocer una definición de parte de los organizadores, que han acordado disputar los minutos que restan del choque, pero será el mismo día que la revancha.

Tras las bengalas hubo una primera medida en la Copa Chile. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

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Cambia la programación de la revancha

Universidad de Chile tendrá que terminar de jugar los minutos que restan contra Everton, del primer duelo de la llave por los octavos de final por la Copa Chile 2026.

Según confirma el diario La Tercera, la Federación de Fútbol de Chile, quienes tuvieron una reunión de emergencia para definir las medidas del encuentro entre azules y ruleteros, con la participación de ambos clubes.

“Al final, la decisión que se tomó fue de que el encuentro se disputará este domingo en el Estadio Nacional. Durante la tarde, en la previa al duelo programado para las 17.30 horas, se disputarán los siete minutos restantes que quedaron pendientes en Viña del Mar. Posteriormente, los equipos irán a camarines y se jugará el partido de vuelta, según estaba programado. Ambos elencos, en la reunión que se realizó este viernes en la ANFP, aprobaron la medida”, explican.

Todo esto queda sujeto a lo que diga la Delegación Presidencial, que ya determinó sanciones por los incidentes, con la prohibición de los hinchas que estuvieron en la Galería Laguna al Estadio Nacional.