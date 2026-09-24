Minuto a minuto: Universidad de Chile visita a Everton por la ida de los octavos de final de Copa Chile

El Romántico Viajero dirigido por Fernando Gago viaja hasta el Estadio Sausalito para abrir la llave ante los ruleteros.

Universidad de Chile tiene un nuevo desafío y este jueves salta a la cancha del Estadio Sausalito para disputar la Copa Chile. El elenco de Fernando Gago se mide ante Everton de Viña del Mar en el partido de ida de los octavos de final.

El Romántico Viajero arrastra una positiva racha de la Liga de Primera con contundentes triunfos ante Coquimbo y La Serena. Por lo que este jueves quiere repetir la dosis.

ver también El nuevo dolor de cabeza de Gago en la U: cambio de programación golpea a los azules

Gago debe rearmar el equipo ya que pierde a jugadores como Marcelo Morales y Agustín Arce en la selección. Pese a esto, se apunta a los experimentados como Charles Aranguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas para comandar al equipo.

En tanto, en Everton quieren seguir con las buenas presentaciones que ha realizado en la Liga de Primera. El último encuentro fue triunfo de visita por 3-1 ante Ñublense. Por lo que Walter Ribonetto sueña con dar el batacazo de la jornada. Sigue todos los detalles acá.

Minuto a minuto: Universidad de Chile visita a Everton por Copa Chile