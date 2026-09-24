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Copa Chile

Minuto a minuto: Universidad de Chile visita a Everton por la ida de los octavos de final de Copa Chile

El Romántico Viajero dirigido por Fernando Gago viaja hasta el Estadio Sausalito para abrir la llave ante los ruleteros.

Por Felipe Pavez Farías

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La U busca nuevo triunfo en Viña del Mar
© PhotosportLa U busca nuevo triunfo en Viña del Mar

Universidad de Chile tiene un nuevo desafío y este jueves salta a la cancha del Estadio Sausalito para disputar la Copa Chile. El elenco de Fernando Gago se mide ante Everton de Viña del Mar en el partido de ida de los octavos de final. 

El Romántico Viajero arrastra una positiva racha de la Liga de Primera con contundentes triunfos ante Coquimbo y La Serena. Por lo que este jueves quiere repetir la dosis. 

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Gago debe rearmar el equipo ya que pierde a jugadores como Marcelo Morales y Agustín Arce en la selección. Pese a esto, se apunta a los experimentados como Charles Aranguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas para comandar al equipo.

En tanto, en Everton quieren seguir con las buenas presentaciones que ha realizado en la Liga de Primera. El último encuentro fue triunfo de visita por 3-1 ante Ñublense. Por lo que Walter Ribonetto sueña con dar el batacazo de la jornada. Sigue todos los detalles acá. 

Minuto a minuto: Universidad de Chile visita a Everton por Copa Chile

¡Formación confirmada en Universidad de Chile!

Fernando Gago sorprende con formación ante Everton. A la titularidad vuelve Marcelo Díaz como capitán, mientras que en ataque se confirma la dupla Lucero y Vargas.

La U está en Sausalito

El plantel de la U llegó con el mejor de los ánimos al Sausalito. Incluso Marcelo Díaz reveló que llegó viendo golf antes del encuentro de está noche.

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Los citados en Everton

Walter Ribonetto contempla equipo estelar para está noche ante la U. La lista de convocados acá

Camarín listo en la U

Universidad de Chile ya está en el Estadio Sausalito y afina los últimos detalles para realizar el trabajo precompetitivo.

La U quiere confirmar el despegue con Gago

Universidad de Chile atraviesa su mejor momento en la temporada. Con Fernando Gago ganó el grupo D de la Copa Chile con 13 unidades. Por lo que ahora quiere confirmar el buen rendimiento frente a Everton. Los azules vienen de vencer a Coquimbo por 4-2 y a La Serena por 3-0 por lo que llegan afinaditos.

¡Everton viene en racha!

El cuadro ruletero llega con una racha importante a este duelo por Copa Chile ante la U. En el último partido por la Liga de Primera ante Ñublense, se quedó con el triunfo por 3-1 en el Nelson Oyarzún. Mientras que en la Copa Chile terminó segundo en el grupo B con 8 unidades, solo a dos de Católica que fue líder del grupo.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Iniciamos una nueva transmisión este jueves 24 de septiembre y nos enfocamos en la Copa Chile. Ahora nos vamos a la llave de octavos de final entre Everton y Universidad de Chile en el Estadio Sausalito. Sigue todos los detalles acá.

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