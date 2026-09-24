La Jefa de la U cuenta sus historias tras anunciar su retiro, como su participación en los 10 años de la Copa Libertadores de Colo Colo.

Carla Guerrero anunció su retiro del fútbol profesional, donde se ha dedicado a contar sus experiencias deportivas, donde una de sus mayores anecdotas la vivió con Anibal Mosa.

Así al menos contó en el programa “Cortita y al pie” donde estuvo invitada y contó su relación con los hinchas de Colo Colo, luego de su paso por Universidad de Chile.

Hay que recordar que “La Jefa” fue campeona de la Copa Libertadores con el cuadro albo, pero en la U floreció todo el fanatismo por el cuadro bullanguero, donde tuvo una importante anécdota.

Esto, porque reveló que Aníbal Mosa la molestó en la celebración del torneo internacional por ser hincha de la U y hasta se ofreció a cambiarla de equipo, todo en un contexto de buena onda.

Carla Guerrero fue a la celebración de los 10 años de la Copa Libertadores de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Carla Guerrero y su anécdota en el aniversario de la Copa Libertadores de Colo Colo

Carla Guerrero reveló en la entrevista cómo fueron sus encuentros con hinchas de Colo Colo, como capitana de la U, incluso en la celebración de los 10 años de la Copa Libertadores, donde fue invitada al estadio Monumental, en algo que generó polémica.

“Me pasó una vez, no lo sentí personalmente, sino que tuve miedo de ir cuando se cumplieron los 10 años de la Copa Libertadores en Colo Colo. Encima que ellos me mandan la invitación no a la casa, sino que me llegó a la U (al CDA), entonces yo vi un sobre donde salía el escudo de Colo Colo, ‘yo no lo puedo abrir aquí, yo no lo puedo abrir aquí’ decía, bueno me fui y lo vi”, recuerda.

“Yo dudaba de ir, pero luego me decía ¿por qué no voy a ir, si es algo que yo me gané? Así que fui. Si es verdad que me llegó un mensaje, me dijeron, oye pucha que por qué fuiste, la gente hinchas de la U”, explicó.

Pero el momento más tenso fue con Aníbal Mosa, cuando la empezó a molestar por ser hincha de la U, incluso ella le mostró una pulsera de la U, mientras el mandamás la molestaba diciéndole que la iba a cambiar de equipo.

“Sí, de hecho cuando Mosa aparece se me acerca a saludar y me dice, ‘ah pero tu eres de la U’, ‘si pues, yo soy de la U’, yo le mostraba. ‘Ah pero eso puede cambiar’, me decía y yo le dije, ‘no, ninguna posibilidad’. Le dije, o sea, no, no, pero en ese momento sí fue como un poco difícil, y yo expliqué (a la gente), que este era mi momento, yo tenía que ir, pero nunca más sentí esa hostilidad, salvo cuando me tocaba jugar contra Colo Colo, ahí la gente obviamente te putea y todo, yo no los pesco porque al final ¿para qué?”, destacó.

“De hecho una vez hubo un tipo que me puteaba cuando fuimos a un clásico, y después me escribió por Instagram: “yo era el que te puteaba, por el vidrio” yo nunca le respondí nada, yo me reí nomás, “bacán amigo, que te vaya bien, pensé”, no, es que eres bacán me decía, pero yo era el que te puteaba (se ríe), pero no, de verdad que ha sido siempre una experiencia como linda, o sea, nunca he recibido odio”, finalizó.

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