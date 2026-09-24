Los azules conocieron la programación de sus próximos partidos, donde tras la llave ante Everton, estarán, al menos, 10 días sin fútbol.

El fútbol chileno una vez más sorprende en sus programaciones, esta vez provocando un dolor de cabeza para el técnico de Universidad de Chile, el argentino Fernando Gago.

Esto, porque los azules conocieron sus próximos partidos tras la llave de octavos de final de la Copa Chile ante Everton, donde, al menos, estarán 10 días sin fútbol.

Así lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes entregaron detalles de la agenda que se viene en la U en el mes de octubre, con una larga semana sin jugar.

Los azules se complican con las programaciones del fútbol chileno. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U estará muchos días sin jugar

Según la información del citado medio, Universidad de Chile tiene claridad que tendrá grandes lagunas en su programación en el fútbol chileno, con dos caminos posibles.

Si logran pasar la llave contra Everton y avanzar a los cuartos de final de la Copa Chile, enfrentarán a Iquique o Antofagasta (empataron 1-1 en la ida) recién el 7 de octubre, en el norte del país.

¿Lo peor? Es que la revancha ante el cuadro de Primera B también se ve lejana, porque será el 21 de octubre en Santiago, lo que mueve todas las agendas.

En caso de no avanzar en Copa Chile y ser sorprendidos por Everton, cambia el camino, pero amplía el descanso, porque recién volverían el 12 de octubre por la Liga de Primera ante Ñublense.