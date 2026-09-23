El DT asegura que jamás le ha pedido nominar a Morales u otro jugador, y que su cercanía tiene que ver por amigos en común.

Una llamativa reunión de Fernando Gago con el técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, alertó a los hinchas, donde se aseguró que fue para hablar del regreso de Marcelo Morales al equipo de todos.

Fue radio ADN la que entregó los detalles de un almuerzo de ambos entrenadores, donde se habló del proceso del lateral de la U, que finalizó con su convocatoria en la fecha FIFA por Norteamérica.

Algo que tuvo que explicar el propio Gago en el Centro Deportivo Azul, donde aseguró que habla seguido con Córdova, pero es porque tienen una relación desde hace mucho tiempo.

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Gago cuenta su relación con Nico Córdova

Fernando Gago fue acorralado en la conferencia de prensa de Universidad de Chile, previo al duelo contra Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Esto, por la reunión que tuvo con Nicolás Córdova, que culminó con un nuevo llamado a Marcelo Morales en la selección chilena, algo que el argentino aseguró que esta lejos de ser realidad en el fondo.

“No, yo tuve y hablo bastante con Nicolás y con varios entrenadores. Tengo una relación especial, lo conozco por alguien en común, desde antes”, explicó Gago.

“Tengo comunicaciones normal como con cualquier entrenador y (por Morales) cómo voy hablar por un jugador para llevarlo a la selección, el entrenador elije a sus jugadores”, finalizó.

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