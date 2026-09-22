Óscar Wirth conversó con RedGol y puso en tela de juicio la utilidad de sumar a Jarita al staff de la gira que Chile realiza por América del Norte. "Lo más probable es que sea para que hable bien", lanzó.

Nicolás Córdova sorprendió a varios al incluir a Gonzalo Jara en el staff técnico de la selección chilena para la fecha FIFA triple que el equipo afrontará con diversos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México. Una medida que nadie ha explicado formalmente para qué sirve.

Pero que ya tiene un ferviente crítico. Un icónico arquero que jugó en los tres clubes grandes del fútbol chileno, también fue doble finalista de la Copa Libertadores con Cobreloa y alcanzó una más con Universidad Católica en 1993. Además, fue mundialista con la Roja en España 82.

Todas esas referencias son para Óscar Wirth, quien analizó junto a RedGol las posibles razones de sumar a Jarita. “Lo más probable es que sea para que hable bien. Ellos se rodean de gente que les da seguridad, tranquilidad”, manifestó el exgerente deportivo de los Zorros del Desierto.

Nicolás Córdova junto a Gonzalo Jara en la gira de la selección chilena por América del Norte. (Foto: Carlos Parra | FFCh).

“Y le lleva el amén en todas las cosas, algo que es muy malo. Siempre necesitas tener una contraparte. En todo orden de cosas. Es la única manera de darse cuenta si las cosas van bien encaminadas. Alguien que te dice de buena manera que estás equivocado, te ayuda a crecer”, añadió Wirth.

Y prosiguió. “Pero si tienes sólo personas que te dicen que está todo bien y no hay ningún problema, ¿cuál es la parte mala? Está clara, que te hiciste cargo del equipo y los logros no fueron muy buenos. Saliste último en una eliminatoria donde clasificaba uno más”, detalló. Aunque gran parte de esa responsabilidad corrió por cuenta del trabajo de Ricardo Gareca.

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Óscar Wirth critica a Córdova por sumar a Gonzalo Jara a su staff en la selección chilena

Nicolás Córdova había sumado a César Cortés como invitado al staff de la Roja antes de incorporar a Gonzalo Jara, aunque el Chester se mantuvo con un trabajo en la interna de la selección chilena. A pesar de que el oriundo de Hualpén es DT titulado, para Óscar Wirth no es mucho lo que suma.

“Creo que los aportes a ese nivel tienen que ser para sumar cosas al trabajo que se realiza. Pero si veo que las cosas no van muy bien, tengo que buscar profesionales idóneos que me ayuden a encontrar ese camino. No un comentarista”, expuso Wirth.

Nicolás Córdova durante una práctica de la selección chilena antes de viajar a América del Norte. (Andrés Piña/Photosport).

Se refiere al trabajo actual de Jarita, quien es analista en ADN Deportes y en TNT Sports. “Si yo me creo el dueño la verdad y todos los demás me llevan el amén, entonces voy a seguir marcando el paso 100 años más. De repente te quieren hacer creer que vamos bien encaminados”, aseguró también Óscar Wirth en esta entrevista que le concedió a Paulo Flores.

“No te olvides que jugamos por última vez una final de la Copa Libertadores el 93. Hace 33 años. Es mucho cada 35-40 años jugar una final. Cómo no vamos a ser capaces de lograr eso si se trabaja bien. Pero esas cosas no se tienen en cuenta. Si miras fríamente, ¿qué se ha hecho de un tiempo a esta parte? ¿Alguna final sudamericana, algún Mundial? Hemos participado en todo y en todo hemos ido hacia afuera”, sentenció el exgolero, quien tiene una visión lapidaria.