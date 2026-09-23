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Primera B

Mario Salas reacciona a derrota en Copa Chile y revela su principal objetivo en Cobreloa: “No lo voy a poner en jaque”

El “Comandate” sufrió una inesperada caída ante Coquimbo pero enfatizó que todas las fuerzas está en conseguir el ascenso en la Primera B.

Por Felipe Pavez Farías

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Mario Salas sigue con el sueño de conseguir el ascenso
© photosportMario Salas sigue con el sueño de conseguir el ascenso

El proceso de Mario Salas comenzó en Cobreloa con un tropezón que no estaba en los planes de nadie. Es que en su primer partido cayó por 2-1 ante Coquimbo Unido en el partido de ida por los octavos de final de Copa Chile

Resultado que genera preocupación entre los hinchas, especialmente por el equipo mixto que dispuso en el Estadio Zorros del Desierto. Por lo que ahora la llave se pone cuesta arriba ya que además se cierra en el Francisco Sánchez Rumoroso. 

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Sin embargo, este resultado no le quita la calma a Mario Salas. Así lo enfatizó en conferencia de presa tras el pitazo final. Es que el “Comandante” apuntó a que el principal objetivo no es la Copa Chile y la tarea se debe cumplir en la Primera B

Siempre es bueno que jueguen los jóvenes. Fue grato verlos. Pero no estamos contentos porque no ganamos. Lo que hoy se mostró puede ser mejor, en eso tenemos que trabajar de aquí al sábado”, avisó de entrada Mario Salas. 

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Por lo mismo enfatizó que ahora todo se centra en el duelo ante Santiago Wanderers donde presentará equipo estelar. 

Lo más importante es el campeonato nacional. No lo puedo poner en jaque, y no lo voy a poner en jaque. Si amerita jugar con este equipo lo vamos a hacer en la Copa Chile. Yo tengo claro que es lo mejor, y los objetivos del club”, recalcó. 

El fixture de Cobreloa: entre Primera B y Copa Chile

Ahora Cobreloa debe dar vuelta la página y se enfoca en las últimas seis finales que le quedan por disputar en la Primera B. El sábado 26 de septiembre tendrá la primera definición ante Santiago Wanderers. Lo que se disputará en el Estadio Zorros del Desierto. 

Tras ello, el calendario indica que el 3 de octubre visita a Temuco. Luego el 7/10 será la revancha por Copa Chile ante Coquimbo. Posteriormente el 11/10 visita a Deportes Copiapó. Por lo que se vienen días claves para el elenco minero. 

En resumen:

Cobreloa perdió por 2-1 ante Coquimbo en el debut de Mario Salas

El DT de Cobreloa recalcó que seguirá con equipo mixto en Copa Chile

Mario Ssalas enfatizó que su principal objetivo es conseguir el ascenso en la Primera B

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