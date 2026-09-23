El entrenador del cuadro chillanejo dio la cara tras caer ante Puerto Montt por la Copa Chile, la quinta derrota al hilo si la sumamos a las últimas fechas de la Liga de Primera.

Ñublense pasó de ser uno de los buenos equipos del fútbol chileno en este 2026 a uno sumido en una delicada crisis. Y es los dirigidos por Juan José Ribera ya llevan cinco derrotas al hilo, esto tras caer ante Deportes Puerto Montt por 2-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Esta derrota ante un equipo de la Primera B, sumadas al 1-0 en contra de Deportes Concepción, 2-0 ante Limache, 2-1 ante La Serena y 3-1 ante Everton, tiene a los chillanejos atravesando un complejo presente, algo que enciende las alarmas de cara a los últimos meses del año.

El propio Coto Ribera no esconde su preocupación al respecto, sobre todo pensando en que nada de los que están planeando como equipo está dando resultados.

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Ribera aborda la crisis que atraviesa con Ñublense

Tras la caída ante Puerto Montt el DT de los Diablos Rojos aseguró a los medios que “el fútbol pasa por momentos y nosotros estamos en un momento que es duro, que es difícil, hemos enredado puntos, hemos enredado el camino”.

“A pesar de haber hecho 60 minutos bastante buenos, nos vamos con un 2-0 en contra. La única misión es revertir la llave, pero para hacerlo hay que mejorar un montón, ser más contundentes”, añadió.

En ese sentido, Ribera avisó que “nos ha costado un montón salir de este momento. Las últimas tres semanas han sido súper complejas, de mucha conversación, de mucho análisis, de mucho levantar el ánimo de los jugadores”.

“Hemos variado el sistema, pero tampoco nos ha alcanzado. Uno puede ser ofensivo o defensivo con cualquier sistema, puede tener una propuesta, pero hoy día nada nos está resultando. No estamos concretando las opciones de gol”, concluyó.

¿Cuándo jugará Ñublense la revancha ante Puerto Montt?

El duelo de vuelta de este cruce por Copa Chile se jugará este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Arenas. El ganador de la llave enfrentará en cuartos de final al vencedor entre Colo Colo y Audax Italiano.

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En síntesis