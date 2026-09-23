En duros términos, periodista del extinto Canal del Fútbol le dio con todo al bicampeón de América por ir de invitado a la Roja.

La selección chilena está de gira por Norteamérica, donde tendrá tres duelos amistosos: Canadá, Estados Unidos y México. Es ahí donde la gran sorpresa fue la aparición de Gonzalo Jara, quien fue invitado por Nicolás Córdova para traspasar su experiencia.

El bicampeón de América y ahora panelista de TNT Sports ya lució su nueva faceta junto a la Roja, aunque no cayó del todo bien en los medios. Es que Romai Ugarte, ex CDF, disparó contra el amigo de Edinson Cavani por su aparición en la selección chilena.

“No es posible. Él trabaja en dos medios de comunicación: uno es la ADN, donde hay periodistas, y otro es TNT, donde hay editores periodísticos. ¿Por qué va Gonzalo Jara? O usted trabaja ahí o trabaja en los medios, compadre”, dijo en Con Camiseta.

Le exigen a Gonzalo Jara que se decida

Romai Ugarte no se guardó nada en su enojo por la ida de Gonzalo Jara a la selección chilena, tras ser invitado por Nicolás Córdova a la gira norteamericana. El ex CDF disparó contra el actual rostro de TNT Sports.

“Tomen sus decisiones, porque aquí más de alguna vez pasa. Beausejour dice que nunca va a criticar a un futbolista, entonces no puedes estar en los medios. ¿Quién te pone ahí? ¿Por lo que va a decir, entregar una experiencia de vida o va a entregar la cuña?”, ironizó.

Pero no se quedó ahí. Romai volvió a la carga con Jarita y pidió mano dura con los programas de TV. El ex CDF dijo que “los programas se hacen sin cuñas y sin que haga nada, da lo mismo. Si un futbolista no te quiere hablar, que no hable”.

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“Basta. Gonzalo Jara no puede estar metido con Córdova en la selección si está en los medios de comunicación, así de simple, no existe nada y la gente eso después lo huele”, finalizó.