La Roja enfrenta a Venezuela en la gran final de los Juegos Suramericanos.

¡La Roja va por la medalla de oro! La Selección Chilena Sub 20 Femenina enfrentará a Venezuela este miércoles en la gran final de los Juegos Odesur 2026, luego de una fase de grupos perfecta.

El equipo dirigido por Luis Mena aseguró su clasificación tras vencer por 3-2 a Paraguay, terminando en el primer lugar de su grupo, rumbo a la gran final.

Ahora, volverán a encontrarse con Venezuela, selección a la que ya derrotaron 3-0 durante la primera fase, gracias a los goles de Amparo Abarca, Vaitiare Pardo y Catalina Muñoz.

Chile va por el oro ante Venezuela en los Juegos Odesur 2026.

Chile vs. Venezuela: horario y dónde ver EN VIVO la final

La final entre Chile y Venezuela Sub 20 Femenino está programada para este miércoles 23 de septiembre, a las 15:00 horas de Chile.

El duelo tendrá transmisión gratuita por televisión abierta, EN VIVO por TVN. Además, podrá seguirse de manera online mediante las plataformas digitales de TVN.

Las dirigidas por Luis Mena buscarán repetir el triunfo conseguido ante las venezolanas y cerrar su participación con la medalla de oro.

ver también Chile vs. Paraguay: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal de los Odesur 2026

Tabla de posiciones fútbol femenino Juegos Odesur 2026

Equipo PTOS PJ DG 1. Chile 9 3 +6 2. Venezuela 6 3 0 3. Paraguay 3 2 -2 4. Uruguay 0 3 -4

En resumen…