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Juegos Odesur 2026

Chile vs. Paraguay: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal de los Odesur 2026

La Selección Chilena Sub 20 se jugará un lugar en la final por el oro en los Juegos Suramericanos.

Por Franccesca Arnechino

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¡Habrá clásico por la final! Chile conoce a su rival en los Odesur 2026.
© La Roja.¡Habrá clásico por la final! Chile conoce a su rival en los Odesur 2026.

¡Hay clásico sudamericano en semifinales! La Selección Chilena Sub 20 enfrentará a Paraguay por un cupo en la final de los Juegos Odesur 2026, que se disputan en Santa Fe.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda consiguió su clasificación tras vencer por 3-2 a Colombia, en su último encuentro de la fase inicial. Aunque inicialmente enfrentaría a Argentina.

Un cambio en los criterios de desempate dejó a Chile segundo del Grupo A por su derrota ante Perú. Así, jugará contra Paraguay, mientras que Argentina se medirá con los peruanos.

Ambas selecciones se enfrentarán en un duelo que definirá a uno de los finalistas del certamen.

Ambas selecciones se enfrentarán en un duelo que definirá a uno de los finalistas del certamen.

¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay por las semifinales de los Odesur 2026?

El partido entre Chile y Paraguay está programado para este miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina.

El duelo tendrá transmisión gratuita por televisión abierta, EN VIVO por TVN. Además, podrá seguirse de manera online mediante las plataformas digitales de TVN.

La Roja buscará superar al conjunto guaraní para instalarse en la final y disputar la medalla de oro del certamen.

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En resumen…

  • Partido: Chile vs. Paraguay, semifinales de los Juegos Odesur 2026.
  • Fecha: miércoles 23 de septiembre.
  • Horario: a las 15:00 horas de Chile.
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