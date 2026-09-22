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Liga de Primera

John Armijo asume en Unión La Calera y confía en salvarse del descenso: “Hay ilusión”

A la hora de enfrentar su nuevo desafío, el estratega aseguró que todavía confían en que el TAS les restituya los seis puntos que perdieron por alineación indebida de extranjeros.

Por Alfonso Zúñiga

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John Armijo vuelve a dirigir en Primera para buscar la salvación con La Calera.
© PhotosportJohn Armijo vuelve a dirigir en Primera para buscar la salvación con La Calera.

Una auténtica epopeya será la que enfrentará John Armijo en su nuevo desafío como entrenador de Unión La Calera, pues deberá sumar triunfos en las próximas siete fechas para frenar lo que parece inevitable como es el descenso a Primera B.

Lejos de verse presionado por la situación, el otrora asistente de Marcelo Bielsa en la Selección Chilena aseguró que cuenta con los argumentos suficientes para conseguir la salvación. “Con la materia prima que se tiene, me hace creer en la ilusión de poder sacar puntos, o por lo menos sumar”, afirmó.

“Mirándolo desde lejos, Calera es atrayente. Cuando me llaman y empezamos a tener las primeras conversaciones, los empecé a ver en forma más profunda y me doy cuenta de que tiene jugadores, que tiene una forma de jugar, que es competitivo, que tiene matices futbolísticos”, agregó John Armijo.

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Armijo confía en que La Calera recuperará puntos en el TAS

Otro punto que abordó el también preparador físico es la disputa que tiene el club en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza por la resta de seis puntos que determinó la ANFP por alineación indebida de futbolistas extranjeros. Afirma que en el club hay confianza de revertir el fallo.

“Hay que esperar también cómo se definen después los seis puntos que están en litigio, no está todo dicho en relación a eso. El otro día en el partido con Limache se demostró que el equipo puede competir en cualquier cancha y que puede salir airoso”, aseguró Armijo.

Por último, el DT cementero explicó cómo tomarán los duelos por Copa Chile ante Universidad Católica. “Para nosotros no es el objetivo principal, pero que nos sirve mucho para poder hacer un diagnóstico inicial del equipo y encontrar en un par de partidos el mejor equipo para poder después jugar contra Concepción”, sentenció.

¿Cuándo es su estreno en el club?

El debut oficial de John Armijo como entrenador de Unión La Calera se producirá este miércoles 23 de septiembre cuando por los octavos de final ida en Copa Chile reciba a los cruzados en el Estadio Nicolás Chahuán desde las 20:30 horas.

En síntesis

  • John Armijo asume en Unión La Calera con la dura misión de salvarlos del descenso.
  • El DT confía en el plantel y espera que el TAS les devuelva los seis puntos restados.
  • Su debut será ante la UC por Copa Chile, torneo que usará como prueba para el equipo.
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