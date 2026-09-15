El duelo en el Estadio Nicolás Chahuán estuvo marcado por el conacto que protagonizó César Villegas con la parcialidad local.

La Liga de Primera se pone al rojo vivo en la recta final de la definición de temporada. Mientras se lucha en la parte alta por el título y el Chile 2, ahora se le suma la disputa por la permanencia y evitar el descenso.

Lo que se reactivó este lunes con el triunfo de Unión La Calera. El cuadro cementero volvió a las alegrías con tanto de Nicolás Ferreyra a los 16 minutos del primer tiempo. Lo que alcanzó para superar a Deportes Limache y volver a soñar con la salvación.

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Incluso en los caleranos todavía hay esperanza de poder recuperar los puntos que están en disputa en el TAS. Por lo que de darse una serie de resultados, podría hasta quedar fuera de zona de descenso.

La pelea que protagonizó César Villegas con los hinchas de Unión La Calera

Pero el duelo en el Estadio Nicolás Chahuán no solo se jugó con el cuchillo entre los dientes dentro de la cancha. En la galería también se sentía la tensión por un partido bisagra para ambos elencos.

A tal punto que los ánimos se caldearon y tuvo que actuar personal de seguridad. La polémica la protagonizó César Villegas, Presidente de Limache, que se enfrascó en una fuerte discusión con hinchas de Calera.

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La disputa no se mostró en la transmisión de TNT Sports, pero el medio Canal Local registró parte de la discusión que sostuvo el denominado “Presidente del Pueblo”.

“Entre insultos, la furia de la hinchada y un violento puñetazo a un ventanal de una caseta, el dirigente limachino tuvo que ser evacuado de emergencia para evitar un linchamiento en las tribunas del Nicolás Chahuán Nazar de La Calera”, detalló el medio citado sobre la polémica que empañó el triunfo de los locales.

En resumen:

Unión La Calera venció por 1-0 a Deportes Limache en la Liga de Primera

El cuadro de Calera sigue en la lucha por salvarse del descenso

El duelo en el Nicolás Chahuán estuvo marcado por la pelea del “Presi del Pueblo”, César Villegas, con hinchas de Calera.