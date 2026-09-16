Se viene la para de Fiestas Patrias y tras eso Colo Colo será uno de los equipos que verá acción. Es que los octavos de final de Copa Chile están a la vuelta de la esquina y los albos deberán jugar sus dos duelos en el Estadio Nacional.
Audax Italiano es el rival, en un partido que ya alerta a los hinchas del Cacique, ya que desde TNT Sports avisaron que el compromiso de ida no será transmitido por televisión. El partido se disputará este martes 22 de septiembre, a las 20:30 horas.
Así como Colo Colo, el partido de U Católica tampoco irá por el canal TNT Sports Premium en TV, siendo transmitido solo por streaming. Solo estos dos encuentros de octavos de final ida de Copa Chile serán exclusivos de TNT Sports en la app HBO Max.
Ojo Colo Colo y U Católica: dónde ver los duelos de Copa Chile
Se juegan los octavos de final de Copa Chile post Fiestas Patrias y dos de los “grandes” del fútbol chileno irán en exclusiva por TNT Sports en HBO Max. Para ello hay que tener la app, en programación y transmisiones confirmadas por la señal.
Así será transmitida la Copa Chile:
Martes 22 de Septiembre
- 18:00 / D. Puerto Montt vs. Ñublense (Ida)
- TNT Sports Premium – TNT Sports en HBO MAX
- 20:30 / Cobreloa vs. Coquimbo Unido (Ida)
- TNT Sports Premium – TNT Sports en HBO MAX
- 20:30 / Audax Italiano vs. Colo-Colo (Ida)
- Solo en la app HBO MAX
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Miércoles 23 de Septiembre
- 18:00 / Curicó Unido vs. D. Concepción (Ida)
- TNT Sports Premium – TNT Sports en HBO MAX
- 20:30 / D. Iquique vs. D. Antofagasta (Ida)
- TNT Sports Premium – TNT Sports en HBO MAX
- 20:30 / Unión La Calera vs. U. Católica
- Solo en la app HBO MAX
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Jueves 24 de Septiembre
- 18:00 / O’Higgins vs. D. Santa Cruz (Ida)
- TNT Sports Premium – TNT Sports en HBO MAX
- 20:30: Everton vs. U. de Chile (Ida)
- TNT Sports Premium – TNT Sports en HBO MAX