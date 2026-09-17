Lío con el club dueño del pase provocó que defensa estrella de los albos no recibiera la totalidad de su remuneración. Desde Italia fueron claros en su postura.

Mientras Colo Colo los mira a todos desde arriba rumbo a un inminente título, en la interna del club no están quietas las aguas. Es que uno de los pilares albos está hecho una furia con Blanco y Negro, tras destaparse un problema con su remuneración.

Se trata de Joaquín Sosa, quien desde junio de este año ha visto su sueldo reducido a la mitad. Según información de Radio ADN, esto ocurrió debido a “enredos contractuales entre el Bologna, dueño del pase del defensor, y Colo Colo”.

El uruguayo llegó a préstamo desde Italia, donde ambos clubes pagaban en partes iguales el sueldo del jugador. Sin embargo, a mitad de temporada el asunto cambió y terminó con el jugador recibiendo menos dinero.

¿Qué pasó con el sueldo de Sosa en Colo Colo?

Joaquín Sosa lleva recibiendo la mitad de su salario desde junio pasado, desatando su molestia con Blanco y Negro en Colo Colo. Tras pagar la mitad del sueldo desde Italia, las condiciones del Bologna cambiaron con el defensa.

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En junio pasado, los albos pagaron un dinero extra para extender el préstamo de Sosa un año más. Fue ahí que en medio de esa negociación el elenco italiano cambió su postura y dijo que el trato varió.

Según la citada fuente, el Bologna asegura que “ellos solo debían cancelar la mitad del sueldo de Sosa hasta mediados de este año y que, desde el momento en que Colo Colo aseguró al jugador un año más, debían hacerse cargo de la totalidad del pago”.

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Ahora en Blanco y Negro deberán solucionar un problema no menor del defensa pilar de la exitosa campaña alba. Joaquín Sosa no sumó minutos en los dos últimos partidos, ya que está recuperándose de una lesión en el talón.