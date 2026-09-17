El exzaguero de Audax Italiano está feliz del salto en su carrera, pero deberá afrontar un difícil proceso en sus primeros meses en suelo azteca.

Daniel Piña acaba de incorporarse a los Bravos de Juárez en la máxima categoría de México y reconoció que está listo para debutar. Aunque eso obviamente es decisión del DT argentino Gustavo Lema, quien lo tuvo en Audax Italiano y quien solicitó su contratación.

Ese estreno podría llegar ante el Tigres, aunque Piña ya habló de sus primeros días en suelo azteca. Desde el punto de vista profesional, evidentemente ha sido todo muy bueno. “Estoy súper a gusto en el club”, introdujo el zurdo defensor surgido en la cantera de los Tanos.

“La situación en la que se encuentra es evidente, uno no puede tapar nada. Pero uno viene a aportar desde donde me toque. Como sea, siempre positivo al grupo. Me había tocado vivir situaciones similares, donde uno no se siente bien: pelear descenso en Audax. Y lo más importante es la unión del grupo”, aseguró Piña.

Daniel Piña en acción por Audax Italiano, donde se ganó el corazón de Gustavo Lema. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, en la máxima categoría del balompié azteca no existe descenso así como tampoco hay ascenso desde la Liga Expansión. Una preocupación menos para el equipo de Piña, quien de todas maneras afrontará un difícil pasar desde el punto de vista personal.

“Hay pena porque voy a estar solo. Es primera vez que estoy lejos de mi familia. Mi novia no se pudo venir conmigo por temas de estudio. También dejo atrás a mi hermano, que es mi compañero de vida“, aseguró Daniel Piña sobre su polola y Cristóbal, quien también es futbolista.

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Daniel Piña cuenta su gran motivación para fichar en México

Otro punto que Daniel Piña dejó bien claro en su llegada a México fue por qué optó por pegar ese salto desde Chile. “Es una liga súper potente, donde hay equipos muy fuertes. Eso suma experiencia a mi carrera”, aseguró el defensor maipucino de 24 años.

“Le da mayor rodaje y roce con distintos tipos de jugadores. Aquí llegan muchos futbolistas de renombre y eso me motivó. Me gusta que haya tantos jugadores de distintas nacionalidades y distintos estilos por enfrentar”, añadió el zaguero, quien también tuvo un paso por Trasandino.

Daniel Piña lucha un balón con Tomás Alarcón mientras Tuto de Paul va a buscarlo. (Diego Martin/Photosport).

Y que alcanzó a disputar 70 partidos profesionales por Audax Italiano. Como fue una petición del DT de Bravos de Juárez, la prensa le consultó si se siente el salvador. “Yo no siento que sea un tema de solución o algo que voy a resolver”, reconoció.

Gustavo Lema pidió el fichaje de Piña en México. (Felipe Zanca/Photosport).

“Obviamente en la Liga hay equipos muy fuertes, pero vengo a aportar desde donde me toque. Si el profesor me da jugar, bien. Si no, trato de aportar primero al grupo y, entre comillas, mi experiencia. Todavía soy joven y es mi primera vez fuera”, cerró Daniel Piña con mucho entusiasmo.

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