El cuadro rosarino dirigido por Jorge Almirón tiene un ajetreado calendario y pidió que el volante sea desconvocado.

Comenzó la cuenta regresiva para la fecha FIFA y la selección chilena enfrenta su primer inconveniente. Esto por los roces que generó la citación de Vicente Pizarro. Lo que provocó molestia principalmente en Rosario Central.

La discusión comenzó tras conocerse la convocatoria del volante para los partido de Chile ante Canadá, Estados Unidos y México. Es que el cuadro canalla este domingo 20 recibe a Argentinos Juniors de Brayan Cortés. Pero luego la semana siguiente, y en plena fecha FIFA, disputa la Supercopa de Argentina.

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Rosario Central asiste por ser el equipo que más puntos ganó el 2025. En tanto, su rival es Estudiantes de La Plata que llega tras ganar el trofeo de Campeones.

La Supercopa está programa para las 17:00 horas el 26 de septiembre. Lo que se disputará e el Estadio Julio César Villagra, también conocido como el Gigante de Alberti en Córdoba.

Vicente Pizarro genera conflicto entre Rosario y la selección

El tema es que ese mismo día, Chile visita a Canadá en el BMO Field de Toronto. Por lo que Nico Córdova necesita a Pizarro en el equipo que empieza a tomar forma para las próximas Eliminatorias.

Ante esto, en primera instancia Rosario pidió que el ex Colo Colo fuese liberado para poder disputar la final. En su primer año en Argentina ya acumula 36 partidos oficiales y es fundamental en el engranaje del equipo.

Por lo que se hizo todo lo posible por evitar su salida. Lo que generó roces con la Roja ya que esto fue avisado con anticipación.

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Sin embargo, el periodista Christopher Brandt detalló que la selección chilena se puso firme y recalcó que necesita al “Vicho”. Por lo que viajará justamente el domingo tras el partido ante Argentinos.

Medida que de inmediato divide las aguas ya que desde Argentina apuntan a que es una fecha de amistosos y lo competitivo de la Supercopa es mucho más prioritario para la carrera de Pizarro. Más aún cuando la Roja será dirigida por Nicolás Córdova y su permanencia en el cargo está lejos de oficializarse.

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¿Cuándo juega Chile en la fecha FIFA?

La Roja tendrá tres partidos en la fecha FIFA que se avecina en septiembre y octubre. El primer partido será ante Canadá el sábado 26 de septiembre. Luego el rival es Estados Unidos el 29/9. La gira termina contra México el 6 de octubre.

Cabe consignar que estos partidos serán transmitidos por señal abierta por Mega, que ahora inicia la televisión de la selección.