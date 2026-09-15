El mandamás de la ANFP detalló que ha mantenido conversaciones con el adiestrador, pero fue claro al aclarar quién debe decidir su elección.

Pablo Milad vuelve a reabrir la búsqueda de entrenador en la selección chilena. Mientras el equipo se prepara para la fecha FIFA con Nicolás Córdova, el mandamás reaccionó a las opciones que se barajan en Quilín.

El tema es que la carta que todos esperan tiene nombre y apellido: Manuel Pellegrini. Lo que es la gran esperanza para volver a disputar un Mundial y repetir lo conseguido por la generación dorada.

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Sin embargo, el ingeniero está más firme que nunca en el Real Betis. Además de extender su vínculo con el cuadro español, ahora viene de vencer al Villarreal y está tercero en LaLiga solo detrás de Barcelona y Real Madrid.

“Para nosotros sería un honor que Manuel Pellegrini pueda encabezar un proyecto como el desarrollo de la selección”, lanzó fuerte y claro Milad este martes en medio de la presentación de Copec como nuevo auspiciador de la Roja.

Pero luego, ante las constante consultas recalcó que el Pelle todavía sigue en carrera para asumir en la Roja.

“Yo también he conversado por Whatsapp con él cuando ha venido a Chile. Fue hace tiempo eso sí. Pero nadie está descartado”, recalcó.

¿Y quién será el entrenador de la Roja? Esto dijo Pablo Milad

El tema es que estas palabras de Pablo Milad solo generaron mayor incertidumbre ya que la Roja sigue con interino y el tiempo no perdona. A tal punto que se sigue mirando marzo como la fecha de inicio de las Eliminatorias y no hay DT.

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Por lo que respaldó la campaña que realiza Nicolás Córdova, que agarró el fierro caliente y sigue firme en su cargo proyectando nuevas camadas de jugadores.

“A él le gustaría ser técnico de la selección, pero está en un proceso de aprendizaje. Yo creo que él trabaja bien, pero son otros los de que deben decidir (el entrenador)”, sentenció dejando en claro que será la decisión final será cuando se separe la ANFP y la Federación.