Por medio de un comunicado, los salmoneros se defendieron de la acusación hecha por Rangers, Curicó y Santa Cruz. "Queremos transmitir tranquilidad", aseguran.

Un terremoto en la Primera B causó la denuncia que entablaron ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP los clubes Rangers, Curicó Unido y Santa Cruz en contra de Deportes Puerto Montt, donde exigen su descenso y desafiliación.

En el escrito puesto en el ente jurídico de Quilín, estos tres clubes acusan que los salmoneros habrían ocultado información sobre pago de impuestos al futbolista Kevin Flores en la temporada 2025, descontándole el Impuesto Único de su sueldo y no entregar ese dinero al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Ante tamaña denuncia, en Puerto Montt sacaron la voz y por medio de un comunicado oficial hicieron un llamado a sus hinchas a mantener la tranquilidad y no caer en lo que buscan los tres equipos de Primera B, además de ir a la Justicia a demostrar su verdad.

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Puerto Montt responde a “escritoriazo” en Primera B

“La institución quiere transmitir tranquilidad a toda la familia albiverde. El Club mantiene el normal cumplimiento de sus compromisos laborales, previsionales y financieros, y continuará actuando con responsabilidad y transparencia frente a las instituciones que correspondan”, inicia su defensa el equipo sureño.

En esa línea, Puerto Montt agrega que “respecto de los antecedentes que han circulado públicamente, consideramos que éstos deben ser analizados y resueltos en las instancias formales correspondientes, donde el Club entregará oportunamente toda la información y documentación necesaria para el debido esclarecimiento de los hechos”.

“Por respeto a dichos procedimientos, no entraremos en controversias públicas ni responderemos interpretaciones o especulaciones a través de redes sociales (…) Agradecemos el permanente respaldo de nuestros socios, hinchas, trabajadores, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores”, finaliza el Velero su defensa.

En síntesis