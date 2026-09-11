El vicepresidente del cuadro salmonero, Héctor Gaete, se refirió al reclamo que los unionistas hicieron a la Unidad de Control Financiero de la ANFP por presuntas irregularidades.

Como se hizo una pésima costumbre en Primera B, el descenso se definirá en los escritorios de la ANFP. Esto luego de la denuncia que entabló Deportes Santa Cruz en contra de Puerto Montt por presuntas irregularidades en sus estados financieros.

En palabras de Álex Orellana, presidente del cuadro unionista, la situación de los salmoneros “es más grave que lo de San Marcos de Arica“, en referencia al recurso que puso el directorio del fútbol chileno en el Tribunal de Disciplina por el mismo concepto.

Pues bien, en Puerto Montt no se quedaron callados ante esta posible amenaza. Su vicepresidente Héctor Gaete afirmó a AS Chile que “no nos ha llegado nada“, y advierte que el actuar de su rival se debe a la remontada que Rangers registra en las últimas fechas del Ascenso.

“Siento que las declaraciones del presidente de Deportes Santa Cruz son un poco irresponsables. Yo entiendo que van penúltimos en la tabla y están asustados porque Rangers se les está acercando, pero no me parece que sea la manera”, afirmó el directivo sureño.

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¿En qué está la denuncia contra Puerto Montt?

El citado medio indica que el escrito ingresó el jueves 3 de septiembre hasta la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, encargada de investigar si existen anomalías económicas en los estados que emitan los clubes del fútbol chileno.

Si Puerto Montt llegara a incurrir en falta, este organismo informará al Tribunal de Disciplina para la apertura de un expediente. En este caso, lo que se denuncia es “un error en el pago del Impuesto Único (Formulario 29 del SII) de la declaración mensual de impuestos correspondientes a la temporada 2024″.

Lo que se indica es que si los salmoneros no declararon deudas en la memoria anual, esto puede ser objeto de una infracción, siempre y cuando la investigación de la UCF así lo determine. Si hablamos de una resolución, no existen plazos fijos.

En síntesis