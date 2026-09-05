Con dos encuentros se dio inicio a la jornada sabatina en la fecha 24 de la Primera B, donde uno de los encuentros que más morbo generaba, por lo que se jugaban ambos equipos, era el que enfrentaba a Deportes Santa Cruz, penúltimo de la Tabla de Posiciones, a la Unión Española. Luego de la […]

Con dos encuentros se dio inicio a la jornada sabatina en la fecha 24 de la Primera B, donde uno de los encuentros que más morbo generaba, por lo que se jugaban ambos equipos, era el que enfrentaba a Deportes Santa Cruz, penúltimo de la Tabla de Posiciones, a la Unión Española.

Luego de la victoria de Rangers por 1-0 ante Temuco, los unionistas estaban obligados a sumar para mantener una distancia que los haga respirar profundo. Pero todo comenzó mal, pues Andrés Vílches abrió el marcador en el minuto 15.

Sin embargo, Santa Cruz logró despertar a tiempo y gracias al remate de Mathias Pinto en los 60′ fue en busca de la remontada, aunque el ímpetu se acabó cuando fue expulsado Nazareno Romero tras intervención del VAR.

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En el inicio del sábado, Magallanes y Unión San Felipe se vieron las caras en el Estadio Municipal de San Bernardo en un duelo para los bostezos que acabó con el marcador sin goles.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a estos empates, el más beneficiado fue La Academia quien sigue en la cuarta posición con 36 puntos, en puestos de Liguilla al igual que Unión Española que queda sexto con 35. Más atrás, los aconcagüinos se mantienen en el 13° lugar con 22 y Santa Cruz sigue penúltimo con 18, a tres del colista Rangers.

Así se completa la jornada 24 del Ascenso

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

San Luis de Quillota vs. Cobreloa / 17:30 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña

San Marcos de Arica vs. Copiapó / 20:00 horas / Estadio Carlos Dittborn

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE