Una gran actuación de Jorge Luna en el segundo tiempo cambió el curso del encuentro a favor del Decano, que celebró frente al Manojito de Claveles y está puntero en la categoría de plata.

Magallanes tuvo literalmente contra las cuerdas a Santiago Wanderers para encender la parte alta de la Primera B, pero sobre el final del encuentro apareció toda la jerarquía del Decano. Primero con el “10” y luego, gracias a Marcos Camarda el cuadro de Valparaíso timbró un 2-1 que puede servirle mucho.

Poco antes de la media hora, el capitán del Decano no pudo seguir más en el partido. Leandro Navarro había experimentado un problema muscular. Aunque hizo el esfuerzo por continuar en la cancha del estadio Elías Figueroa Brander. Pero no lo logró. Y eso lo hizo explotar en llanto. Tal como se aprecia en las imágenes.

Así salió Leandro Navarro de la cancha. (Captura TNT Sports).

Se jugaba el minuto 30 de la primera parte cuando el DT del cuadro verde, Francisco Palladino, tuvo que cambiar sus fichas por obligación: en reemplazo de la Bomba Navarro, el uruguayo hizo ingresar a Martín Villarroel. Luego, el periodista Víctor González informó que el trasandino tenía hielo en la zona del isquiotibial de la pierna izquierda.

Leandro Navarro salió llorando del partido entre el Decano y Magallanes.

En el descanso, Palladino sacó la voz por el problema físico de su referente. “Veremos. Obviamente lo obliga a salir, ojalá sea lo menos posible. Lo sabremos en las próximas horas”, manifestó el exestratego de Unión San Felipe, quien vive su segundo ciclo en los wanderinos.

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Primera B: Magallanes le pegó primero y Jorge Luna salvó a Wanderers con un golazo

Apenas se reanudó el partido, Santiago Wanderers lo hizo con un nuevo jugador en la cancha frente a Magallanes por la fecha 23 de la Primera B. El joven golero Fabiano Avello, campeón de la Copa Libertadores Sub 20, reemplazó al lesionado Bayron Martínez.

Y cuando el cronómetro marcaba 55 minutos cayó el primer gol de la Academia. Fue del argentino-chileno Bruno Liuzzi, pero ese tanto no subió al marcador. A instancias del VAR, la jugada quedó sin validez. Problemas físicos hubo varios en este duelo.

Así celebró Bruno Liuzzi, pero su tanto no contó. (Martin Thomas/Photosport).

También lo sufrió el argentino-galés Jeremías James, quien quedó con un corte que sangró prominentemente tras chocar con Joaquín Silva. El encuentro estuvo detenido casi cinco minutos. Y el DT del Manojito de Claveles, Miguel Ponce, eligió sacar del campo de juego a Liuzzi.

En su lugar, mandó al argentino Santiago Coronel. Y fue él quien puso en ventaja al cuadro forastero. Quedaban nueve minutos para el final cuando el volante sacó un tiro rasante muy potente y bien ubicado para desatar el jolgorio de la Academia.

Así celebró el argentino Santiago Coronel ante el Decano. (Andres Pina/Photosport).

Pero no contaba con la aparición de un compatriota suyo que también había ingresado en el complemento: Jorge Luna, quien llegó justo al rescate wanderino con un remate muy potente. Dejó sin ninguna opción al portero argentino Juan Pablo Zozaya.

Juan Pablo Zozaya no pudo hacer nada ante el obús que sacó Jorge Luna para igualar. (Andrés Piña/Photosport).

Aunque todavía quedaba una alegría más para todos los hinchas Caturros: fue después de una serie de rebotes que el goleador uruguayo Marcos Camarda encontró la pelota y la mandó a las redes. El cronómetro marcaba el minuto 90’+4 cuando el charrúa sentenció el triunfo del local. Y desató el jolgorio en las tribunas, además de un nuevo llanto del emocionado Leandro Navarro.

Camarda luchó hasta el final y aprovechó una débil salida de Zozaya tras un centro de Jorge Luna. (Andrés Piña/Photosport).

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