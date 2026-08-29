En duelo de rivales directos por espantar el "Fantasma de la C", ambos se alejaron un punto del colista, que juega esta tarde.

Una nueva fecha de la Primera B se juega este sábado y el duelo que abrió la jornada fue de dos que pelean por salir de la zona roja de descenso. Ahí, Unión San Felipe igualó en un pálido 0-0 ante Deportes Santa Cruz.

En un partido carente de opciones de gol, ambos elencos firmaron el cero en el Municipal de San Felipe, donde los porteros fueron más bien espectadores del encuentro. Sobre el final el local apretó un poco más, pero sin romper la paridad.

Con el resultado, Deportes Santa Cruz se aleja un punto más de Rangers de Talca, equipo que descontó ventaja tras su última victoria ante San Marcos. Ahora son ocho puntos los que los separan, aunque los talquinos tienen un punto menos.

Así queda la tabla de Primera B

Tras el 0-0 entre Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz, ambos elencos se arrancaron un punto de la zona baja de Primera B, donde Rangers es último. Si bien los del Aconcagua respiran más tranquilos, los dos mirarán de reojo el duelo de los piducanos esta tarde.

Tras el empate, el DT unionista valoró el poder sumar y alejarse del colista. Dalcio Giovagnoli dijo que fue “un partido típico de la situación de ambos, por momentos hubo pasajes interesantes, no se pudo y en esta instancia es importante sumar en la posición que estamos”.

“No se pudo vulnerar el aspecto defensivo, por momentos inquietamos, pero no profundizamos. El comportamiento del partido fue con insinuaciones más que llegadas concretas”, cerró.

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Por la tarde, Rangers visitará a Unión Española (17.30 horas), donde tanto Unión San Felipe como Santa Cruz pondrán ojo. De ganar los talquinos, se acercarían a cinco puntos del elenco de la región de O’Higgins, en la lucha por no descender.