Mientras los "pumas" ganaron de visita en Copiapó, el "Indio Pije" volvió a ganar después de tres meses y bajo la lluvia ante Puerto Montt.

Tres encuentros dieron continuidad este domingo a la jornada 23 en la Primera B, donde uno de los grandes ganadores de la fecha es Deportes Antofagasta, que fue al Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y goleó a Deportes Copiapó por un categórico 4-0.

Diego Rojas (26′), un doblete de Sebastián Leyton (62′, 66′), más Brayan Hurtado (86′) pusieron la victoria para el equipo de Luis Marcoleta que salta al tercer puesto de la clasificación con 37 puntos, mientras el León de Atacama se cae al 10° lugar con 30.

Temuco vuelve a ganar en Primera B tras 90 días

Luego fue el turno para Deportes Temuco, quien no conocía de victorias desde el 30 de mayo, y como local desde el 23 de ese mes. Más de tres meses sin abrazos que se revirtieron en el Estadio Germán Becker, con el triunfo por 3-1 ante Deportes Puerto Montt.

Pese a que fue la visita quien abrió la cuenta mediante Richard Paredes (45+1′), el Indio Pije se reencontró con los abrazos en Primera B después de siete juegos gracias a los goles de Felipe Reynero (49′), Luis Casanova (58′) y Diego Buonanotte (73′).

Con esta victoria, Temuco sube al undécimo puesto en la Tabla de Posiciones con 28 unidades para dejar a Puerto Montt octavo con 31, aún en puestos de liguilla por el segundo ascenso.

En el cierre del día, Curicó Unido y Deportes Recoleta no se sacaron diferencias en el Estadio Bicentenario La Granja y firmaron un empate sin goles. Los torteros quedan 13° con 21 puntos, mientras los textileros son séptimos con 31.

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

¿Qué partido queda para completar la fecha 23?

LUNES 31 DE AGOSTO