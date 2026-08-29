El uruguayo Junior Arias fue el héroe del cuadro talquino, que celebró en el estadio Santa Laura un 1-0 que cuidó con un hombre menos por una tarjeta roja directa contra uno de sus bastiones. ¡Sueñan los Piducanos!

Rangers de Talca consiguió una victoria ante Unión Española que puede ser un envión de confianza fundamental para mantener la categoría en la Primera B. Fue un 1-0 que los rojinegros, quienes vistieron de blanco, celebraron como si no hubiera mañana. Fue, además, en condición de visitante.

Una mano de Rodrigo Alarcón dentro del área hispana provocó un llamado del VAR. Fue después de un cabezazo de Ignacio Mesías. El juez del encuentro Rodrigo Rivera fue recomendado a chequear la secuencia con las imágenes en el minuto 52.

Y determinó pitar la infracción que le dio una chance de ejecutar un penal al cuadro Piducano por “una mano de bloqueo en posición antinatural”. El encargado de rematar fue Junior Arias, quien con un remate potentísimo dejó parado en el centro del arco a Julio Fierro.

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Así las cosas, el uruguayo anotó su cuarto gol en la Liga de Ascenso 2026 y puso en ventaja a los rojinegros. Pero el equipo dirigido por Ronald Fuentes tuvo una buena noticia a 18 minutos para el final. Una expulsión directa para un bastión de los talquinos.

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Rangers sufre la expulsión de Damián González y Unión Española se va con todo

El uruguayo Damián González dejó con 10 hombres a Rangers de Talca en la visita a Unión Española. Fue por una barrida imprudente con la que trató de anticipar y quitarle la pelota a Patricio Rubio. Pero no hizo más que golpear al experimentado ariete del cuadro local.

Damián González fue expulsado por una falta sobre Patricio Rubio.

Rivera no la pensó mucho y expulsó al charrúa que jugó en Deportes Temuco. En el minuto 80, el cuadro Piducano les dio un aviso a los hispanos. Manuel Vicuña exigió al máximo al golero Fierro, pero todo quedó invalidado por un offside de Arias.

A casi cinco minutos del final, otra vez el charrúa Arias provocó peligro máximo. Intuyó que el rechazo podría complicar a la defensa hispana. Y así ocurrió: le quedó el rebote a disposición y sacó un fuerte tiro. Pero Julio Fierro lo repelió de muy buena manera para salvar a su equipo.

En el minuto 89 ocurrió una situación insólita: un pelotazo largo de Unión Española podía generar peligro. De hecho, le cayó a Andrés Vilches en posición de remate. Pero había un pelotero dentro de la cancha. Intentaba retirar un balón con toda la calma posible. “Nunca había visto algo así”, describió el relator de TNT Sports Rodrigo Sandoval.

A Vilches no le quedó otra que tomarse la cara incrédulo. Fueron 4 mil 549 personas las que asistieron al estadio Santa Laura y vieron esa secuencia increíble. Y también fueron testigos de una derrota hispana ante Rangers de Talca, que por fin superó los 10 puntos y sueña con salvarse del descenso directo.

Revisa el compacto del triunfo de Rangers vs los hispanos

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Unión Española recibió un golpe muy fuerte en su lucha por el boleto para ascender, mientras que Rangers de Talca sumó un envión anímico fundamental en su lucha por evitar la Segunda División.