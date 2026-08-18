A Rangers le llueve sobre mojado: Figura que llegó como salvador y ahora se va por polémico video

En elenco rojinegro es colista en la Primera B y en medio de la lucha por su salvación pierde a Sebastián Silva.

Rangers de Talca enfrenta una tormenta digna de las películas de Disney. El elenco rojinegro es colista absoluto en la Primera B y solo suma 6 unidades en 20 fechas disputadas. Lo que pone en peligro la permanencia en la categoría.

El reciente sábado, el cuadro dirigido por Ivo Basay perdió la chance de lograr los primeros tres puntos del año y cayó por 3-2 ante Magallanes que estuvo gran parte del partido con dos jugadores menos.

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Pero mientras la dirigencia hace lo imposible por encontrar algún error administrativo entre sus rivales, este miércoles se informó que una de sus grandes figuras en el plantel tiene todo listo para dejar la institución. Esto trata de Sebastián Silva que llegó proveniente de Deportes Concepción como el jugador experimentado para ordenar la casa.

Sin embargo, no pudo repetir su rendimiento como lo hizo en el “León de Collao” y en los últimos partidos ni ha sido convocado. Para peor, en las últimas horas se vitalizó un registro en redes donde se aprecia al defensa en una botillera comprando alcohol.

El tema que molestó a los hinchas fue que justamente lo hizo el sábado 15 de agosto, el mismo día que Rangers enfrentó a Magallanes. Aunque como no estaba considerado, Silva lo hizo como cualquier individuo en su día libre.

Sebastián Silva fue anunciado el pasado 10 de marzo como nuevo jugador de Rangers. Ahora todo apunta a que dejará el club en la recta final del campeonato de la Primera B.

Según reportó “Pasión por los deportes” esto habría sido la gota que rebalsó el vaso. Por lo que la dirigencia de Rangers en mutuo acuerdo con Seba Silva firmaran el termino de contrato para evitar más polémicas en un cierre de año que ya se avecina como más que complicado.

¿Cuándo juega Rangers de Talca?

Rangers de Talca sigue con el sueño por la salvación y este viernes 21 de agosto tendrá una prueba de oro. El rojinegro visita a San Marcos de Arica a partir de las 20:30 horas. Tras ello, el sábado 29 de agosto cierra el mes otra vez de visita frente a Unión Española en el Estadio Santa Laura a las 17:30 horas.